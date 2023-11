Nouvo Dekouvèt Kominikasyon: Reyon Lazè Siyal 10 Milyon Mil

By

Nan yon reyalizasyon inogirasyon, syantis yo te avèk siksè transmèt siyal kominikasyon sou yon distans 10 milyon mil lè l sèvi avèk yon reyon lazè. Reyalizasyon sa a make yon etap enpòtan nan domèn kominikasyon espas pwofon epi li pral revolisyone fason veso espasyèl kominike.

Eksperyans Deep Space Optical Communications (DSOC) NASA an depase tout atant lè yo voye done avèk siksè atravè lazè pou ale ak pou soti pi lwen pase Lalin nan. Done tès yo te transmèt soti nan veso espasyèl Pysche, ki sitiye apeprè 40 fwa pi lwen pase Lalin nan soti nan Latè, nan Teleskòp Hale nan Obsèvatwa Palomar Caltech nan Kalifòni.

Demonstrasyon sa a reprezante itilizasyon kominikasyon optik ki pi lwen, ki montre potansyèl pou transmisyon done gwo vitès nan espas. Eksperyans DSOC la gen pou objaktif pou demontre pousantaj transmisyon ki 10 a 100 fwa pi vit pase sistèm frekans radyo aktyèl yo itilize pa veso espasyèl.

Lè yo pwofite pouvwa teknoloji lazè a, zouti sa a ouvri wout la pou kapasite kominikasyon amelyore pandan misyon espas pwofon. Kapasite sistèm nan voye done tès gwo bandwidth sou Latè pandan y ap vwayaje veso espasyèl Psyche nan senti astewoyid ant Mas ak Jipitè se yon etap pwomèt pou amelyore efikasite transmisyon done.

Siksè "premye limyè" teknoloji DSOC a te bay bonjan enfòmasyon sou posibilite ak potansyèl sistèm kominikasyon ki baze sou lazè. Avèk plis pwogrè, teknoloji sa a gen potansyèl pou transfòme eksplorasyon espas, sa ki pèmèt transfè done pi rapid ak pi efikas ant misyon yo ak Latè.

FAQ:

K: Ki distans lazè a te transmèt?

A: Te travès lazè a transmèt sou yon distans 10 milyon mil.

K: Ki objektif eksperyans DSOC la?

A: Eksperyans DSOC la gen pou objaktif pou demontre pousantaj transmisyon done ki 10 a 100 fwa pi vit pase sistèm frekans radyo aktyèl yo itilize pa veso espasyèl.

K: Ki benefis potansyèl sistèm kominikasyon ki baze sou lazè nan espas?

A: Sistèm kominikasyon ki baze sou lazè gen potansyèl pou amelyore efikasite transmisyon done, sa ki pèmèt kominikasyon pi vit ak pi efikas ant misyon ak Latè pandan eksplorasyon espas pwofon.