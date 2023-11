Nouvo NASA Mission PACE antre nan Inovasyon Syans Klima

By

Plankton, Aerosol, Cloud, ak Oseyan Ekosistèm (PACE) veso espasyèl NASA an te konplete vwayaj li soti nan Goddard Space Flight Center NASA nan Maryland pou rive nan etablisman Operasyon Veso Lespasyal Astrotech nan Florid. Enjenyè ak teknisyen yo ap tann arive PACE pou prepare ekipman tè a pou dechaje ak pwosesis. Lè sa a, veso espasyèl la pral sibi alimantasyon ak enkapsulasyon final anvan lansman antisipe li nan kòmansman 2024.

Misyon PACE k ap vini sou yon fize SpaceX Falcon 9 pral konsantre sou envestige relasyon konplike ant oseyan an ak atmosfè a. Lè yo etidye echanj gaz kabonik ant de eleman sa yo, misyon an gen pou objaktif pou amelyore konpreyansyon NASA sou byoloji oseyan, aerosol atmosferik, kalite lè a ak klima. Avèk plis pase de deseni obsèvasyon satelit mondyal, PACE reprezante yon avansman enpòtan nan efò NASA ap fè pou eksplore ekosistèm Latè.

Jere pa Goddard Space Flight Center NASA an, pwojè PACE jwe yon wòl enpòtan anpil nan elaji konpreyansyon nou sou syans klima. Misyon an aliyen ak angajman NASA pou rasanble done enpòtan pou adrese chanjman nan klima ak enpak li sou planèt la. Lè l egzamine entèraksyon oseyan ak atmosferik yo, PACE gen potansyèl pou apwofondi konesans nou sou dinamik gaz kabonik epi bay enfòmasyon ki gen anpil valè pou siveyans klima ak modèl.

Kesyon yo poze souvan (FAQ):

K: Ki sa ki PACE vle di?

A: PACE la vle di Plankton, Aerosol, Cloud, ak Oseyan Ekosistèm.

K: Kilè PACE pwograme pou lansman?

A: PACE vize pou lanse nan kòmansman 2024.

K: Ki wòl misyon PACE la?

A: Misyon an gen pou objaktif pou pi byen konprann echanj gaz kabonik ant oseyan an ak atmosfè a, amelyore byoloji oseyan ak obsèvasyon aerosol atmosferik, epi mennen ankèt sou kalite lè a ak mezi ki gen rapò ak klima.

K: Ki kote pwojè PACE jere?

R: Pwojè PACE a se Goddard Space Flight Center NASA ki jere.

K: Ki ajans ki responsab jere sèvis lansman misyon PACE la?

A: Sèvis lansman pou misyon PACE la jere pa Pwogram Sèvis Lansman NASA, ki baze nan Kennedy Space Center.

Sous: NASA, rekipere nan https://phys.org/