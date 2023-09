Kapsil espas NASA ak echantiyon astewoyid ateri avèk siksè nan dezè Utah

Yon kapsil espasyèl NASA ki pote pi gwo echantiyon tè ki te janm kolekte sou sifas yon astewoyid te ateri avèk siksè nan dezè Utah. Kapsil ki gen fòm gumdrop la, ki te lage nan veso espasyèl robotik OSIRIS-REx la, te touche atè nan yon zòn aterisaj deziyen nan lwès Salt Lake City sou gwo seri tès ak fòmasyon Utah militè Etazini. Yo pral voye echantiyon yo nan yon nouvo laboratwa nan Johnson Space Center NASA an nan Houston, kote syantis yo pral analize yo.

Kapsil la kenbe omwen yon tas debri ki soti nan astewoyid ki gen anpil kabòn ke yo rele Bennu. Syantis prensipal misyon an, Dante Lauretta nan University of Arizona, eksprime eksitasyon sou ouvèti veso a nan Houston, paske li pral revele kantite vre echantiyon an kolekte. Misyon sa a make dezyèm fwa echantiyon astewoyid yo te retounen sou Latè, ak Japon se sèl lòt peyi ki te pote avèk siksè echantiyon soti nan misyon astewoyid yo.

Bennu, astewoyid kote yo te pran echantiyon an, se yon rlik nan sistèm solè bonè epi li ofri bonjan enfòmasyon sou orijin ak devlopman planèt wòch tankou Latè. Syantis yo kwè ke li ka menm gen ladan molekil òganik ki nesesè pou Aparisyon nan lavi. Echantiyon yo te retounen soti nan yon lòt astewoyid toupre Latè, Ryugu, pa misyon Japonè Hayabusa2 sa gen twazan, te genyen konpoze òganik ki te sipòte plis ipotèz ke objè selès sa yo te simen Latè byen bonè ak blòk bilding lavi yo.

Misyon OSIRIS-REx, ki te lanse an 2016, te pase prèske dezan òbit alantou Bennu anvan yo te kolekte echantiyon an an 2020. Lè sa a, veso espasyèl la te antre nan yon kwazyè 1.9 milya kilomèt tounen sou Latè, li te kenbe tanperati ki rive jiska 2,800 degre Sèlsiyis pandan re. -antre. Aterisaj siksè nan Utah se yon reyalizasyon enpòtan pou NASA, epi echantiyon yo pral bay done ki gen anpil valè pou syantis k ap etidye fòmasyon ak evolisyon sistèm solè nou an.

Sous: Gadyen an