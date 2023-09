Premye koleksyon echantiyon astewoyid NASA an touche nan dezè Utah

Misyon veso espasyèl NASA Osiris-REx ki te dire sèt ane a te rive nan yon konklizyon ki gen siksè pandan li dousman te ateri premye koleksyon echantiyon astewoyid li nan dezè Utah. Echantiyon kontra enfòmèl ant kapsil la te deplwaye nan yon distans 63,000 mil pandan yon pasaj fèmen pa Latè epi li te touche kat èdtan pita sou yon pòsyon izole nan tè militè yo. Pandan se tan, veso espasyèl prensipal la ap kontinye misyon li pou eksplore yon lòt astewoyid.

Yo pral voye echantiyon yo kolekte nan yon nouvo laboratwa nan Johnson Space Center NASA an nan Houston. Nan sant la, yo pral rantre nan plizyè santèn liv wòch lalin ke astwonòt Apollo yo te rasanble plis pase mwatye yon syèk de sa. Dante Lauretta, syantis prensipal misyon an nan University of Arizona, pral akonpaye echantiyon an nan Texas. Ouvèti veso a nan Houston pral yon moman enpòtan paske li pral revele kantite materyèl kolekte.

NASA planifye pou revele echantiyon astewoyid la piblikman le 11 oktòb nan Johnson Space Center nan Houston. Revelasyon an pral akonpaye pa yon konferans pou laprès kote ekip syans OSIRIS-REx NASA a pral diskite sou premye analiz echantiyon an. Evènman an pral retransmèt an dirèk sou Televizyon NASA, aplikasyon NASA an, ak sit entènèt ajans lan.

Sous: Hindustan Times

- Definisyon veso espasyèl Osiris-REx: Orijin, Entèpretasyon espektral, Idantifikasyon Resous ak Sekirite - Regolith Explorer

– Definisyon Johnson Space Center: Yon etablisman NASA ki sitiye nan Houston, Texas, ki sèvi kòm sant prensipal pou aktivite vòl espas imen yo epi ki loje anpil enstalasyon rechèch ak tès.

– Definisyon astwonòt Apollo: Astwonòt ki te patisipe nan misyon Apollo NASA yo, ki te responsab pou fè premye moun yo sou lalin lan.

– Definisyon wòch lalin yo: Wòch yo kolekte sou sifas lalin lan pandan misyon Apollo yo pou etid ak analiz syantifik.