Sal kawotchou a: Yon pwoteksyon pou astwonòt ak ekipaj pandan lansman espas

Vwayaj nan espas se yon efò konplèks ak danjere, se poutèt sa NASA pran anpil prekosyon pou asire sekirite astwonòt ak ekip li yo. Youn nan prekosyon sa yo se kreyasyon Rubber Room, yon etablisman kache anba tè ki sitiye anba pad lansman nan Konplèks Launch Pad 39 nan Florid.

Ki fèt pou pwoteje travayè yo nan ka ta gen yon eksplozyon katastwofik, Sal Kawotchou a konsiste de yon rezo tinèl ak bunker ki pozisyone byen fon anba wokèt wokèt yo ak estrikti ki akonpaye yo. Objektif li se bay yon refij san danje pou moun ki ka pran nan yon eksplozyon Saturn V sou tè a.

Pandan ke pèsonn pa ta siviv yon eksplozyon konsa, NASA envante yon pwosesis pou bay travayè yo yon chans reyaji epi chèche sekirite. Wout chape a kòmanse ak yon glisman dlo nèf etaj, ki anvlope nan fènwa, ki mennen moun desann nan pwofondè pad lansman an. Pou astwonòt, chape yo kòmanse menm pi wo nan lè a, paske yo itilize yon asansè gwo vitès pou desann soti nan kapsil veso espasyèl la nan pad lansman mobil nan jis 30 segonn.

Soti nan la, manm ekipaj yo ta tire desann yon tinèl kawotchou etwat, apik, ki mezire 60 mèt nan longè. Se glise a kouvwi ak dlo pou asire yon desandan pi vit. Apre yo fin soti nan glise a, anplwaye yo ta ateri sou yon tab kawotchou, detanzantan plen ak dlo, sa ki lakòz moun yo glise nan miray la dèyè.

Apre eksperyans sa a sezisman, travayè yo t ap kouri nan pòt ki pa gen okenn eksplozyon, yo t ap antre nan Sal Kawotchou a. Non an soti nan tout bagay ki nan chanm nan yo te kouvri ak kawotchou, bay plis pwoteksyon kont enpak potansyèlman danjere. Ekipe ak planche prentan-chaje, Sal Rubber domed la ka kenbe tèt ak kantite imans nan fòs, diminye presyon an ki gen eksperyans pa okipan soti nan 75 Gs nan yon 4 Gs ki pi siviv.

Bunker a founi ak rasyon, dlo, e menm yon twalèt, asire ke moun yo ka soutni tèt yo jiskaske sekou posib. Anplis de sa, si yo ta obstrue wout prensipal yo pou sove, NASA te enstale yon pòt pou sove nan tèt Sal Kawotchou a kòm yon dènye rekou.

Erezman, Sal Rubber pa janm te itilize nan yon ijans aktyèl, e pa gen okenn misil Saturn V te janm eksploze sou pad lansman an. Malgre ke pad lansman an kounye a abandone, ansanm ak tinèl yo konplike anba li, enpòtans ki genyen nan pwoteksyon sa yo nan eksplorasyon espas yo pa ka egzajere.

