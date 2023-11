Nouvo Atik: Vwayaj san planifikasyon nan sak zouti astronot NASA an

By

Nan yon vire etranj nan evènman yo, yon sak zouti ki fè pati yon astwonòt NASA te pran yon nouvo wòl kòm yon satelit apre yo te vin dekole pandan yon vwayaj espasyèl ki sot pase. Ensidan sa a inatandi te kaptire atansyon a nan amater espas ak astwonòm, mete aksan sou defi yo fè fas a pa astwonòt nan anviwònman an inik nan espas.

Pandan yon ti mache antretyen deyò Estasyon Espas Entènasyonal (ISS), astwonòt NASA Jasmin Moghbeli ak Loral O'Hara te pèdi priz yo sou valiz valiz blan ki te ranpli avèk zouti. Sak zouti a ap vire kounye a sou Latè apeprè 200 mil pi wo pase sifas la, epi obsèvatè nan Wayòm Ini a ka wè l ak teleskòp oswa longvi.

Pandan ke enkyetid sou debri espas yo te leve, ofisyèl NASA yo te rasire ke sak zouti a pa reprezante yon menas imedya pou ISS la oswa lòt satelit nan òbit. Ajans la ap siveye aktivman trajectoire li yo e li predi ke li pral rete nan òbit pandan plizyè mwa.

Ensidan sa a sèvi kòm yon rapèl nan konpleksite yo ak obstak inatandi ki ka leve pandan misyon espas, menm ak travay ki pi ak anpil atansyon planifye. Pandan vwayaj sak zouti a ap kontinye, fanatik espas ak astwonòm yo kaptive pa rete tanporè orbital li.

Se pa premye fwa astwonòt pèdi ekipman nan espas. NASA astwonòt Ed White te pèdi yon gan rezèv pandan premye vwayaj lespas Ameriken an an 1965. An 2008, astronot NASA Heidemarie Stefanyshyn-Piper te tonbe tou aksidantèlman yon sak zouti, ak nan 2017, de astwonòt NASA te pèdi yon moso nan pwoteksyon tèmik pandan y ap fè reparasyon.

Kounye a, NASA ap mennen ankèt sou ensidan an epi mete ann aplikasyon lòt mezi sekirite pou anpeche evènman sa yo rive pandan pwochen pwomnad espasyèl yo. Nan entre-temps la, yo te klase sak zouti nan kòm tenten espas ak asiyen idantifyan an 58229/ 1998-067WC.

FAQ:

K: Èske sak zouti a yon menas pou Estasyon Espas Entènasyonal la oswa lòt satelit?

A: Non, dapre ofisyèl NASA yo, sak zouti a pa reprezante okenn menas imedyat pou ISS oswa lòt satelit nan òbit.

K: Ki jan obsèvatè yo ka swiv òbit sak zouti a?

A: Sak zouti a ka obsève lè l sèvi avèk teleskòp oswa longvi, patikilyèman nan Wayòm Ini a.

K: Èske sa a se premye fwa astwonòt yo te pèdi Kovèti pou nan espas?

A: Non, te gen kèk sikonstans anvan kote astwonòt te pèdi ekipman san entansyonèl pandan pwomnad espasyal.

K: Ki mezi NASA ap pran pou anpeche ensidan menm jan an?

A: NASA ap mennen ankèt sou ensidan an epi mete ann aplikasyon mezi sekirite amelyore pou pwochen pwomnad espasyèl yo.

K: Konbyen tan sak zouti a espere rete nan òbit?

A: NASA predi ke sak zouti a pral rete nan òbit pandan plizyè mwa anvan dezentegre nan atmosfè Latè.