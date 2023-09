Astronot NASA Frank Rubio, ki gen rekò ameriken an pou pi long tan kontinyèl pase nan espas, gen pou l retounen sou Latè 27 septanm nan, pou l fini yon misyon ki te dire plis pase yon ane nan Estasyon Espas Entènasyonal (ISS). Rubio, ansanm ak de kosmonaut Ris, Sergey Prokopyev ak Dmitri Petelin, te okòmansman bloke nan òbit ki ba Latè akòz yon koule likid refwadisman nan vwayaj yo te planifye lakay yo, yon kapsil Soyuz ki te anbache nan estasyon espasyal la, nan mwa desanm 2022.

Pou rezoud pwoblèm nan, tou de NASA ak ajans espas Ris Roscosmos pwolonje ekspedisyon ekipaj la pa yon lòt sis mwa. Yo te detèmine ke kapsil ki gen fuit la pa t 'apte pou pote ekipaj la lakay yo, paske li te poze risk pou yo surchof pandan retounen nan atmosfè Latè. Kòm yon rezilta, ekipaj la pral retounen sou Latè nan yon ranplasman kapsil Soyuz ki te voye moute vid.

Pandan tout misyon espas pwolonje li a, Rubio te rete an kontak regilye ak fanmi li epi li te konte sou ekipaj li pou sipò. Li te mete aksan sou enpòtans pou jwenn yon balans ant travay ak detant pou kenbe sante mantal li. Misyon Rubio a, ki te totalize 371 jou konsekitif nan espas, te kraze rekò astwonòt Mark Vande Hei anvan Etazini te etabli an 2021.

Malgre lagè kontinyèl Larisi-Ikrèn ak tansyon jeopolitik, NASA ak Roscosmos te kontinye efò kolaborasyon yo nan ISS la. Ekipaj la te byen pran nouvèl misyon pwolonje yo a, epi manadjè pwogram estasyon espasyèl NASA an, Joel Montalbano, te bay blag sou posiblite pou yo vole nan krèm glase kòm yon rekonpans.

Rubio, yon doktè medikal, te eksprime ke li pa t ap aksepte misyon an si li te konnen li ta kenbe l lwen fanmi li pou plis pase yon ane. Sepandan, li te fè pi plis nan tan li nan lespas nan fè rechèch ki degaje konbisyon, patisipe nan etid sante moun, ak tandans nan espas tomat kòm yon pati nan eksperyans syans li pi renmen.

Pou temwen depa Rubio nan estasyon espasyal la, telespektatè yo ka branche televizyon NASA sou sit entènèt ajans lan nan dat 27 septanm nan. Bato a gen pwograme pou l kite waf estasyon espasyal li a 3:51 am ET, ak kouvèti asirans lan nan aterisaj la kòmanse a 6 am ET. .

Sous: NASA, Mashable