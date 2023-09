Astronot NASA Tracy Caldwell Dyson pou rantre nan ekipaj Larisi nan Misyon Espas 2024

By

Astronot NASA Tracy Caldwell Dyson te anonse kòm yon pati nan ekipaj pou misyon veso espasyèl MS-25 Soyuz la, ki pwograme pou lanse nan mwa mas 2024. Sa a pral twazyèm vwayaj Dyson nan òbit, epi li pral ansanm ak kosmonaut Roscosmos Oleg Novitskiy ak Byelorisi. patisipan vòl espasyal Marina Vasilevskaya. Misyon an pral dire pou sis mwa, ak Dyson retounen sou Latè nan sezon otòn 2024.

Akò ki genyen ant NASA ak Roscosmos pèmèt ekipaj entegre, asire ke gen manm ki byen fòme sou estasyon espas entènasyonal (ISS) pou antretyen ak pwomnad espasyal. Li bay tou plan enprevi nan ka ta gen nenpòt pwoblèm ak veso espasyèl ekipaj la oswa ijans ki mande pou yon retounen bonè sou Latè.

Kamyon espas anvan Dyson te gen ladann yon misyon 12 jou sou STS-118 Endeavour nan navèt espasyal la an 2007, ansanm ak yon ti tan 174 jou kòm yon enjenyè vòl pou Ekspedisyon 23/24 an 2010. Li te fè tou twa pwomnad espasyal enprevi an 2010 pou repare yon modil ponp ki echwe.

Novitskiy, ki te ale nan espas twa fwa anvan, ak Vasilevskaya, ki moun ki pral premye Belarusyen nan espas, yo pral tou fè pati misyon MS-25 la. Novitskiy te akimile 531 jou nan òbit e menm te patisipe nan fiziyad yon fim espas Ris ki rele "Defi a" sou ISS la nan 2021.

Enklizyon manm ekipaj ki soti nan diferan peyi mete aksan sou enpòtans kolaborasyon entènasyonal nan eksplorasyon espas. Avèk NASA ak Roscosmos kontinye patenarya yo, misyon an fikse pou plis rechèch syantifik ak pwogrè sou ISS la.

Sous: NASA, TASS