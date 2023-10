Astewoyid 1998 HH49: Yon Rankont Sere ak Sistèm Sentry II NASA an

Sistèm Sentry II NASA an ap swiv ak dilijans Astewoyid Toupre Latè (NEAs) pou asire sekirite planèt nou an. Youn nan astewoyid sa yo, ki deziyen kòm 1998 HH49, te fèk atire atansyon NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS).

Ki mezire apeprè 600 pye nan gwosè, gwo kò selès sa a sipoze fè yon survol fèmen nan dat 17 oktòb la. Pandan ke li pral apeprè 1.17 milyon kilomèt lwen Latè nan pwen ki pi pre li, vitès enpresyonan li a 53,233 kilomèt alè te pwovoke enterè a. nan astwonòm.

Orijinèlman takte 28 avril 1998, epi obsève ankò nan dat 1ye desanm 2021, astewoyid sa a fè pati gwoup Apollo. Astewoyid Apollo yo rele apre astewoyid Apollo 1862 la epi yo byen koni pou tandans yo travèse chemen Latè. Miyò, klas Apollo a te responsab pou eksplozyon meteorit Chelyabinsk 2013, ki te lakòz gwo domaj ak blesi nan Larisi.

Menmsi 1998 HH49 klase kòm "potansyèlman danjere" akòz gwosè li, NASA predi ke flyby li yo pral an sekirite. Sepandan, prezans li souliye enprevizib nan vas linivè a ak wòl enpòtan ajans tankou NASA nan siveyans menas selès yo.

An konklizyon, sistèm Sentry II NASA a jwe yon wòl enpòtan anpil nan swiv Astewoyid toupre Latè tankou 1998 HH49 pou antisipe danje potansyèl yo. Pandan ke yo pa atann soul an patikilye astewoyid sa a reprezante yon menas, gwosè li sèvi kòm yon rapèl sou bezwen an pou vijilans konstan nan asire sekirite a nan planèt nou an.

Sous:

– Sant NASA pou Etid Objè Preche Latè (CNEOS)

– 2013 Chelyabinsk meteor eksplozyon