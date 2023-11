Nouvo Insight: Ki jan estrikti selilè reponn a presyon ekstèn

By

Chèchè nan Enstiti Nasyonal pou Syans Materyèl nan Tsukuba, Japon, te itilize yon teknik inovatè pou etidye kijan selil vivan yo reponn a presyon mekanik ekstèn. Lè yo aplike fòs lè l sèvi avèk sond nano-gwosè atravè mikwoskopi fòs atomik, syantis yo te kapab kat jeyografik ki jan fòs sa a vin distribye atravè sifas selilè a ak nan tout selil la.

Ekip la te itilize aprantisaj machin pou analize ak modèl fòs yo mezire nan etid la. Anplis de sa, yo te itilize teknik fikse ak tach pou evalye enpak fòs distòsyon sou estrikti entèn selil la, patikilyèman mikrotubul yo ak filaman aktin ki fòme "skelèt" li yo.

Selil yo genyen kapasite pou yo adapte yo ak divès kalite stimuli chimik ak mekanik nan anviwònman yo. Doktè Jun Nakanishi, lidè Gwoup Mechanobiology nan Enstiti Nasyonal pou Syans Materyèl, eksplike ke yo nan lòd yo kenbe entegrite selil ak bon sante, selil yo anplwaye mekanis fidbak rapid pou ajiste nan stimuli sa yo. Sepandan, echèk repons selilè sa a te lye ak plizyè maladi, tankou dyabèt, maladi Parkinson, atak kè, ak kansè.

Etid anvan yo sou repons selilè yo te limite akòz teknik yo anplwaye, souvan mande selil yo dwe ekipe ak detèktè, kidonk mete restriksyon sou mezi a sèlman yon pòsyon nan repons lan. Chèchè yo nan etid sa a te itilize yon ankèt nanokal pou kat distribisyon fòs atravè tout yon selil ak rezolisyon nanomèt.

Etid la te revele ke fòs tansyon ak konpresyon yo distribye atravè fib aktin ak mikrotubul nan selil la pou kenbe fòm li yo, menm jan ak fason poto ak kòd fonksyone nan yon tant kan. Chèchè yo te jwenn tou ke nwayo a jwe yon wòl nan kontrekilib fòs ekstèn lè fonksyon fib aktin andikape, mete aksan sou enpòtans ki genyen nan estrikti entèn nwayo a nan repons estrès selilè.

Enteresan, etid la konpare repons selil ki an sante ak selil kansè yo. Selil kansè yo te demontre pi gwo rezistans nan konpresyon ekstèn konpare ak selil ki an sante epi yo te gen mwens chans aktive lanmò selil an repons.

Konklizyon yo pa sèlman amelyore konpreyansyon nou sou mekanik konplèks entraselilè ki enplike nan repons estrès, men yo prezante tou yon opòtinite pou devlope yon zouti dyagnostik pou distenge selil ki an sante ak kansè ki baze sou mekanik selilè. Kounye a, lopital yo konte sou evalyasyon karakteristik tankou gwosè, fòm, ak estrikti pou dyagnostik kansè, ki pa toujou bay ase enfòmasyon.

Doktè Han Zhang, chèchè wo grade nan gwoup Electron Microscopy nan Enstiti Nasyonal pou Syans Materyèl, sijere ke distribisyon fòs mezire ta ka siyifikativman amelyore presizyon dyagnostik, bay yon metòd altènatif pou evalye kondisyon selil yo.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki jan chèchè yo te etidye repons selilè a presyon ekstèn?

A: Chèchè yo te anplwaye yon teknik ki rele mikwoskopi fòs atomik, ki itilize sond nano-gwosè pou aplike fòs atravè sifas selil yo.

K: Kisa etid la revele sou repons estrès selilè?

A: Etid la te jwenn ke fòs rupture ak konpresiv yo distribye atravè fib aktin ak mikrotubul nan selil la kenbe fòm li yo.

K: Ki jan selil kansè yo diferan nan repons yo nan konpresyon ekstèn?

A: Selil kansè yo te demontre pi gwo rezistans nan konpresyon ekstèn konpare ak selil ki an sante epi yo te gen mwens chans aktive lanmò selil an repons.

K: Ki jan rechèch sa a ka afekte dyagnostik kansè?

A: Konklizyon yo sijere ke distribisyon fòs mezire nan selil yo ta ka bay yon nouvo zouti dyagnostik pou distenge selil ki an sante ak kansè, ki kapab amelyore presizyon dyagnostik.