Nouvo Sur Ap tann: Devwale bèl bagay yo nan linivè a ak teleskòp Espas Women an

Prepare pou s'angajè nan yon vwayaj ekstraòdinè atravè Cosmos la pandan anpil prevwa Nancy Grace Roman Space Telescope ap prepare pou lansman enpòtan li an Me 2027. Avèk kapasite inogirasyon li yo, misyon NASA sa a pral revolisyone konpreyansyon nou sou Galaksi Voye Lakte a ak pi lwen.

Youn nan objektif prensipal Teleskòp Espas Women an se fè yon sondaj konplè sou Bulge Galaktik la. Rejyon sa a, ki sitiye nan sant galaksi nou an, kouvri nan nwaj pousyè ki anpeche nou wè bèl bagay selès li yo. Sepandan, ak vizyon enfrawouj remakab teleskòp la, syantis yo pral kapab penetre vwal sa yo epi debloke mistè ki kache anndan an.

Lè w etidye siy sibtil nan limyè ki emèt pa plizyè santèn milyon zetwal, teleskòp Espas Women an pral kapab idantifye prezans plizyè objè selès. Men sa yo enkli ègzoplanèt, zetwal byen lwen, kò glas nan sistèm solè nou an, twou nwa, ak plis ankò. Konsepsyon inovatè li yo, ki gen yon vas chan de vi ak vizyon egzak, fè teleskòp la yon machin dekouvèt remakab.

Teleskòp la pral anplwaye yon teknik ki rele microlensing pou detekte evènman inik ak kaptivan nan Cosmos la. Microlensing rive lè objè selès yo aliman parfe, sa ki lakòz objè nan premye plan aji kòm yon loup natirèl, yon ti tan entansifye limyè ki soti nan zetwal byen lwen. Lè yo kontinyèlman kaptire imaj chak 15 minit pou yon dire de mwa, epi repete pwosesis sa a sis fwa pandan senkan misyon prensipal li a, teleskòp espasyal women an gen pou objaktif pou revele plis pase mil planèt, ak kèk ki kapab lokalize nan zòn abitab yo. zetwal.

Anplis de sa, obsèvasyon Teleskòp Espas Women an ap bay anpil valè sou prévalence de planèt alantou diferan kalite zetwal, ki gen ladan sistèm binè. Anplis de sa, li pral kontribye nan etid sou zetwal netwon, twou nwa, nen mawon, objè senti Kuiper, e menm amelyore konpreyansyon nou sou aktivite sismik ki fèt nan zetwal yo.

Pandan n ap tann lansman Teleskòp Espas Women an avèk enpasyans, antisipasyon ap devlope pou dekouvèt remakab yo ak lide awogan k ap vini yo. Konesans nou nan linivè a pral elaji yon fason eksponansyèl, pote nou fas a fas ak mèvèy inimajinabl ki egziste pi lwen pase planèt lakay nou an. Prepare w pou w sezi.

Kesyon moun poze souvan

Ki sa ki Nancy Grace Women Espas Teleskòp la?

Nancy Grace Women Space Telescope se yon misyon NASA ki vize pou bay yon vizyon inogirasyon sou Galaksi Voye Lakte a ak pi lwen. Li ekipe ak vizyon enfrawouj pou gade nan nyaj pousyè ki anpeche nou wè objè selès yo.

Ki sa ki Sondaj Tan-Domèn Galactic Bulge?

Sondaj Tan-Domèn Galactic Bulge se yon eleman nan misyon Teleskòp Espas Women an. Li konsantre sou etid rejyon santral la nan Galaksi Voye Lakte a, itilize kapasite inik teleskòp la pou kontwole dè santèn de milyon zetwal.

Ki jan Teleskòp Espas Women an pral detekte planèt yo?

Teleskòp Espas Women an pral itilize teknik microlensing pou detekte planèt yo. Sa rive lè objè yo aliman parfe, sa ki lakòz objè nan premye plan agrandi limyè a emèt pa zetwal background. Lè yo kontwole evènman sa yo, teleskòp la gen pou objaktif pou revele plis pase mil planèt.

Ki lòt objè selès Teleskòp Espas Women an pral etidye?

Anplis èzoplanèt, Teleskòp Espas Women an pral detekte ak etidye zetwal netwon, twou nwa, nen mawon, objè senti Kuiper, epi kontribye nan etid sismoloji gwan distribisyon.

Konbyen tan Teleskòp Espas Women an ap fonksyone?

Misyon prensipal Teleskòp Espas Women an te planifye pou senkan. Pandan tan sa a, li pral fè plizyè sondaj, tankou Galactic Bulge Time-Domain Survey, pou rasanble yon kantite done ak apèsi sou linivè a.