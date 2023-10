Misterye Bang ak Flash nan limyè sezi rezidan Melbourne: Meteor antre nan atmosfè Latè a

Rezidan nan nòdès Melbourne te rete sezi nan Mèkredi swa lè yon gwo bang ak yon briyan limyè klere syèl la. Espè yo kwè ke fenomèn sa a te koze pa yon meteor ki antre nan atmosfè Latè a, kaptivan moun nan lokalite nan Doreen, Mernda, Balwyn, ak Doncaster.

Espekilasyon sou sous la nan bri a varye soti nan travay wout ak fedatifis nan loraj oswa menm yon OVNI. Sepandan, Doktè Brad Tucker, yon astwonòm nan Inivèsite Nasyonal Ostralyen an, te eksplike ke eksplikasyon ki pi plauzib la se te yon meteor. Li te dekri meteorit kòm fragman astewoyid ki kraze epi vwayaje nan espas.

Meteyo ki responsab spektak la te estime se gwosè yon baskètbòl, apeprè ant 10cm ak 40cm lajè. Li te vwayaje nan yon vitès etonan anviwon 20km pa segonn oswa 72,000km pa èdtan, lage yon kantite enèji enpòtan lè li te antre nan atmosfè Latè a. Doktè Tucker te konpare lage enèji sa a ak yon ti bonm nikleyè.

Malgre ke meteorit nati sa yo pa estraòdinè, yo difisil pou detekte ak predi. Syantis yo ap travay kontinyèlman pou amelyore metòd yo idantifye ak swiv objè sa yo, sitou sa ki pi gwo ki ta ka reprezante yon menas pou Latè. Doktè Tucker te mete aksan sou nesesite pou vijilans ak etid evènman sa yo pou amelyore konpreyansyon nou sou orijin ak evolisyon sistèm solè a.

Erezman, pa gen okenn nesesite pou panik konsènan enpak meteorit yo. Sepandan, li enpòtan pou rapòte nenpòt ki wè oswa eksperyans evènman sa yo bay òganizasyon tankou Òganizasyon Meteò Entènasyonal la oswa Fireballs in the Sky. Rapò sa yo kontribye nan rechèch syantifik epi yo bay bonjan apèsi sou nati ak konpòtman meteorit yo.

Ensidan sa a ki sot pase nan Melbourne pa izole, kòm fenomèn menm jan an te rive nan lòt pati nan Ostrali. Nan mwa Out, Victoria te temwen yon gwo bout bwa misterye nan limyè tras atravè syèl la lannwit, evantyèlman debouche sou yon son en. Ajans espas Ostrali a konfime ke li te rezilta nan ensinerasyon nan debri espas. Menm jan an tou, rezidan Sydney yo rapòte yon eksplozyon san rezon an 2021, ak otorite yo pa jwenn okenn prèv pwouve.

An konklizyon, ensidan an nan meteorit se pa totalman etranj. Pandan ke yo ka parèt kòm evènman sezisman, yo bay syantis yo opòtinite valab pou fouye pi fon nan mistè yo nan linivè nou an. Vijilans, etid, ak rapò jwe yon wòl enpòtan anpil nan devwale sekrè vizitè selès sa yo.

Sous:

– [Sous 1: Non Atik, Dat]

– [Sous 2: Non Atik, Dat]

– [Sous 3: Non Atik, Dat]