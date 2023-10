Loud Boom nan Melbourne kwè ke meteyorit antre nan atmosfè

By

Rezime: Yon boom fò ak misterye ki choke rezidan yo nan yon katye Melbourne yo sispèk ki te koze pa yon meteyorit k ap antre nan atmosfè Latè. Ensidan an, ki te fèt nan Doreen, te pouse anpil moun nan lokalite pran videyo epi pataje eksperyans yo sou rezo sosyal yo. Pandan ke gen kèk espekile sou yon evènman astwonomik, otorite yo poko fè kòmantè sou orijin li. Ekspè syans Doktè Gail Isles nan Inivèsite RMIT te sigjere ke li ta ka yon meteor, ki kapab asosye avèk douch meteor Perseid k ap kontinye. Sepandan, li te mansyone tou posiblite pou li se yon fragman nan yon fize satelit navigasyon te lanse soti nan Plesetsk Cosmodrome Larisi a. Nan yon ensidan menm jan an nan mwa Out, rezidan nan Victoria te temwen yon boul limyè nan syèl la lannwit epi yo tande yon gwo bri, ki te pita konfime pa ajans espas Ostrali a yo te debri espas soti nan yon fize Ris Soyuz-2.

Moun ki abite nan Doreen, yon katye nan Melbourne, te sezi pa yon son ki sanble ak eksplozyon toudenkou ki te fèt alantou 9 pm nan Mèkredi. Videyo ki te kaptire pa rezidan yo te montre yon pete limyè ki te swiv pa yon gwo bri, ki sanble ak yon eksplozyon. Espekilasyon te parèt sou platfòm rezo sosyal yo pandan rezidan yo te pataje eksperyans yo epi yo te kesyone kòz gwo eksplozyon an.

Pandan ke otorite yo poko bay yon eksplikasyon, Doktè Gail Isles, yon ekspè syans nan Inivèsite RMIT, sijere ke son an ta ka atribiye a yon meteor k ap antre nan atmosfè Latè. Li te lye l ak douch meteor Perseid k ap kontinye, ki pral rive nan pik li pandan fen semèn kap vini an. Sepandan, Doktè Isles te rekonèt tou posiblite ke boom nan te kapab te koze pa yon fragman nan yon fize satelit navigasyon te lanse soti nan Plesetsk Cosmodrome Larisi a.

I pa premye fwa ki en tel lensidan i arive dan Victoria. Nan yon evènman anvan nan mwa Out, rezidan yo te temwen yon boul limyè pase nan syèl la lannwit akonpaye pa yon boom byen fò. Li te konfime pita pa ajans espas Ostrali a ke evènman an te koze pa debri espas soti nan yon fize Ris Soyuz-2 re-antre nan atmosfè Latè a.

Sous:

- Endepandan (atik sous)