Rezime: Chèchè nan Senckenberg Biodiversity and Climate Research Center Frankfurt (SBiK-F) te devlope yon zouti sipò desizyon pou ede nan seleksyon an nan zòn pwoteje yo reyalize objektif la nan deziyen omwen 30% nan zòn tèrès ak maren kòm rezèv nati pa 2030. Zouti a pèmèt pou pondération ak konparezon nan diferan objektif konsèvasyon sou yon echèl mondyal, ede moun k ap pran desizyon yo priyorite zòn ki pi benefisye nan objektif divèsite biyolojik. Pwosesis seleksyon pou zòn pwoteje yo konplèks, paske yo dwe satisfè plizyè objektif, tankou pwoteksyon klima ak konsèvasyon divèsite biyolojik, ki ka mennen nan konfli ant diferan gwoup enterè yo. Zouti chèchè yo devlope ofri yon apwòch fleksib ak transparan pou chwazi zòn pwoteje ki baze sou plizyè objektif, mete aksan sou sinerji ak objektif konfli. Lè yo itilize zouti sa a, moun k ap pran desizyon yo ka pran desizyon transparan ak enfòme sou ki domèn yo bay priyorite pou konsèvasyon. Chèchè yo espere ke zouti yo pral kontribye nan avanse konsèvasyon divèsite biyolojik ak pwoteksyon klima lè yo ede nan seleksyon an ak konfigirasyon nan zòn pwoteje. Rechèch sa a sipòte objektif yo te fikse pandan Konferans Mondyal sou Lanati an Desanm 2022.

Sous: Alke Voskamp et al, Utilising milti-objektif zouti sipò desizyon pou seleksyon zòn pwoteje, One Earth (2023). DOI: 10.1016/j.oneear.2023.08.009

