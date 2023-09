NASA avèk siksè fè yon tès simulation jou lansman pou Misyon Lalin Artemis II

Astwonòt NASA Reid Wiseman, Victor Glover, ak Christina Koch, ansanm ak astwonòt Ajans Espas Kanadyen (CSA) Jeremy Hansen, fèk fè yon tès simulation jou lansman nan Kennedy Space Center nan Florid nan kad misyon Artemis II NASA. Misyon sa a se yon etap enpòtan nan plan ajans lan pou retounen moun sou Lalin nan epi voye yo sou Mas.

Pandan tès la, ekipaj la te swiv pwosedi yo pral sibi jou lansman an. Yo leve nan trimès ekipaj yo nan bilding Kennedy a Neil Armstrong Operations and Checkouts e yo te mete vèsyon tès kostim espas sistèm siviv ekipaj Orion yo. Lè sa a, yo te vwayaje nan Launch Pad 39B nan nouvo flòt transpò ekipaj Artemis NASA an. Lè yo rive, yo te monte lans mobil la epi yo te antre nan chanm blan an andedan bra aksè ekipaj la.

Fini tès sa a enpòtan paske li asire ke tou de ekipaj la ak ekip sistèm tè yo nan Kennedy byen prepare epi konprann delè pou evènman jou lansman an. Misyon Artemis II a pral premye vòl ak ekipaj abò nouvo fize Space Launch System (SLS) ak veso espasyèl Orion. Objektif prensipal li se verifye ke sistèm veso espasyèl la fonksyone san pwoblèm ak yon ekipaj nan anviwònman an espas pwofon.

Vwayaj la pral kòmanse nan Kennedy Space Center, kote kat astwonòt yo pral monte veso espasyèl Orion ki mache ak fize SLS la. Apre lansman, yo pral fè plizyè mannèv pou monte òbit pou mete veso espasyèl la sou yon trajectoire retounen gratis linè. Pandan tout trajectoire la, ekipaj la pral pratike, pilòt Orion pandan operasyon pwoksimite yo ak evalye divès sistèm. Yo pral teste tou sistèm kominikasyon ak navigasyon pou asire preparasyon pou flyby linè a.

Artemis II sèvi kòm yon prològ pou misyon Artemis III a, kote istwa yo pral fè lè moun retounen nan Lalin nan epi evantyèlman mete je yo sou Mas. Efò eksplorasyon NASA yo vize agrandi konesans nou sou linivè a ak benefisye limanite.

Sous:

- NASA

– Pwogram Exploration Ground Systems NASA

- Sistèm lansman espas NASA (SLS)