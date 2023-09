Enpak Bri Iben sou makak Tamarin Pied ak kominikasyon yo

By

Yon etid resan fè pa chèchè nan Universidade Federal do Amazonas ak Anglia Ruskin University (ARU) te revele kijan makak tamaren ki an danje grav adapte teknik kominikasyon yo an repons a polisyon bri moun-induit. Makak sa yo, natif natal nan yon ti zòn nan santral Brezil, prensipalman konte sou apèl vokal ak mak odè pou kominike men kounye a yo fè fas ak defi a pou adapte yo ak anviwònman iben.

Ekip rechèch la te fè obsèvasyon sou nèf gwoup tamarin pied sovaj, swiv konpòtman yo pou yon peryòd de 10 jou. Sous prensipal bri moun te fè nan abita yo te trafik sou wout, men bri nan avyon, vizitè pak yo, ak operasyon militè yo te kontribye tou nan nivo bri yo an jeneral.

Etid la dekouvri yon korelasyon ant ogmantasyon nan bri iben ak frekans nan mak odè nan mitan makak yo. Kòm kominikasyon vokal yo antrave pa bri a, makak yo ap konte plis sou mak odè pou transmèt mesaj.

Pied tamarins itilize mak odè diferan pou plizyè rezon, ki gen ladan enfòmasyon teritoryal ak repwodiktif. Adaptasyon evolisyonè sa a pèmèt yo kominike sou yon peryòd pwolonje. Sepandan, li ka pa efikas tankou apèl vokal yo, sitou lè abita yo vin fragmenté akòz ibanizasyon.

Doktè Jacob Dunn, yon Pwofesè Asosye nan Biyoloji Evolisyonè nan ARU, te mete aksan sou ke aktivite imen yo te chanje siyifikativman peyizaj acoustic yo te okòmansman adapte anpil espès yo. Ogmantasyon nan mak odè nan mitan tamarin pied yo panse yo dwe yon adaptasyon fleksib nan chanjman sa yo nan anviwònman yo.

Rechèch sa a fè limyè sou chanjman konpòtman bèt yo nan anviwònman iben yo epi mete aksan sou defi potansyèl yo fè fas ak espès ki an danje kritik tankou tamaren pye. Plis etid yo nesesè pou konprann ki jan bri iben afekte lòt aspè nan konpòtman yo ak siviv an jeneral.

Sous:

- Etid ki te fèt pa chèchè nan Universidade Federal do Amazonas ak Anglia Ruskin University (ARU)

– Pibliye nan jounal Ethology Ecology & Evolution

– Finansman ki bay National Geographic Society, Rufford Foundation, Primate Action Fund, ak International Primatology Society.