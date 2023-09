Makak yo ogmante itilizasyon mak odè pou konpanse pou polisyon bri moun

By

Yon nouvo etid te jwenn ke tamarin pied ogmante itilizasyon mak odè yo pou konpanse pou polisyon bri moun. Tamarin pye a se yon espès primate yo jwenn nan santral Brezil, men anviwònman iben yo ap anvayi abita li yo de pli zan pli. Etid la, ki te fèt pa chèchè nan Universidade Federal do Amazonas ak Anglia Ruskin University, te itilize swiv radyo yo obsève konpòtman an nan nèf gwoup separe nan tamarin pied sovaj. Chèchè yo te jwenn ke frekans nan mak odè ogmante nan liy ak nivo bri ki te koze pa trafik wout, avyon, vizitè pak yo, ak aktivite militè yo. Sa a sijere ke makak yo konte plis sou mak odè lè kominikasyon vokal yo vin mwens efikas akòz bri moun.

Kominikasyon enpòtan anpil pou siviv yon espès, epi tamarin pied itilize mak odè pou transmèt enfòmasyon repwodiktif ak teritoryal. Otè prensipal etid la, Tainara Sobroza, eksplike ke anpil espès depann sou siyal acoustic pou enfòmasyon esansyèl, tankou atraksyon konpayon, manje, ak alèt predatè. Rechèch la endike ke ibanizasyon ak nivo bri ogmante ap afekte kominikasyon tamarin yo. Kòm peyizaj iben an anvayi pi lwen nan teritwa yo, mak odè ap vin pi plis komen kòm yon mwayen kominikasyon.

Ko-otè Doktè Jacob Dunn fè remake ke moun yo te entwodwi estimilis adisyonèl nan soundscapes bèt yo, nwaye soti son natirèl. Ogmante itilizasyon mak odè pa tamarin pied yo konsidere kòm yon repons fleksib nan chanjman anviwònman sa a. Sepandan, kontrèman ak apèl vokal, mak odè yo pa efikas pou kominikasyon long distans. Ak abita tamarin yo vin pi fragman ak gwoup yo vin pi izole, adaptasyon sa a ka gen yon enpak prejidis sou yon espès ki deja an danje kritik.

An jeneral, etid la mete aksan sou fason bèt yo adapte konpòtman yo an repons a chanjman moun yo pwovoke nan anviwònman yo. Konprann adaptasyon sa yo enpòtan anpil pou efò konsèvasyon ak asire siviv espès ki an danje.

sous:

– Tainara V. Sobroza et al, Èske tamarins pye yo ogmante mak odè an repons a bri iben?, Etoloji Ekoloji & Evolisyon