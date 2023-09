Yon potansyèl nouvo dwòg alzayme a diminye enflamasyon nan sèvo ak amelyore memwa

By

Chèchè nan Enstiti Picower pou Aprantisaj ak Memwa nan MIT te fè pwogrè enpòtan nan tretman maladi alzayme a lè yo devlope yon dwòg ki diminye enflamasyon nan sèvo a ak amelyore memwa. Dwòg la, ki rele A11, vize yon faktè transkripsyon jenetik ki rele PU.1, ki responsab pou ekspresyon jèn enflamatwa nan selil iminitè sèvo a pandan maladi alzayme a. A11 siprime aktivite PU.1 pa rekrite pwoteyin ki reprime ekspresyon jèn enflamatwa sa yo.

Enflamasyon se yon eleman enpòtan nan patoloji maladi alzayme a, epi jwenn tretman efikas te pwouve difisil. Atravè tès preklinik sou kilti selil imen ak modèl sourit alzayme a, chèchè yo te jwenn ke A11 diminye enflamasyon nan selil moun ki sanble ak mikroglia ak plizyè modèl sourit maladi alzayme a. Li tou siyifikativman amelyore koyisyon nan sourit.

Chèchè yo te konpare ekspresyon jèn nan echantiyon sèvo postmortem nan pasyan alzayme a ak kontwòl ki pa alzayme a. Yo te dekouvri ke alzayme rezilta nan gwo chanjman nan ekspresyon jèn microglial, ak yon ogmantasyon nan PU.1 obligatwa nan objektif jèn enflamatwa se yon pati enpòtan nan chanjman sa yo. Bese aktivite PU.1 nan yon modèl sourit nan alzayme a redwi enflamasyon ak neurodegeneration.

Ekip la te teste plis pase 58,000 ti molekil pou jwenn konpoze ki ta ka diminye enflamasyon ak jèn ki gen rapò ak alzayme a reglemante pa PU.1. A11 te pi pisan nan mitan sis kandida final yo. Nan eksperyans ki te fèt sou selil moun ki sanble ak mikroglia, A11 diminye ekspresyon ak sekresyon sitokin enflamatwa epi anpeche mikroglia reyaji twòp ak siyal enflamatwa.

Gen plis rechèch ki nesesè pou devlope ak teste A11 kòm yon tretman pou maladi alzayme a. Dwòg pwomèt sa a ta ka kontribye nan devlopman terapi pi efikas pou maladi neurodegenerative devastatè sa a.

Sous:

– Definisyon Maladi alzayme a: Maladi alzayme a se yon maladi ki atake sèvo a, sa ki lakòz yon bès nan kapasite mantal ki vin pi grav ak tan. Li se fòm ki pi komen nan demans ak kont pou 60 a 80 pousan nan ka demans. Pa gen okenn gerizon aktyèl pou maladi alzayme a, men gen medikaman ki ka ede soulaje sentòm yo.

– MIT Definisyon: MIT se yon akwonim pou Massachusetts Institute of Technology. Li se yon inivèsite rechèch prive prestijye nan Cambridge, Massachusetts ki te fonde an 1861. Li òganize an senk lekòl: achitekti, jeni, syans imanitè, atizay ak syans sosyal, jesyon, ak syans. Enpak MIT gen ladann anpil dekouvèt syantifik ak pwogrè teknolojik. Misyon li se chèche konesans fondamantal sou nati ak konpòtman sistèm k ap viv ak aplikasyon konesans sa a pou amelyore sante, pwolonje lavi, epi redwi maladi ak andikap.

– Enstiti Nasyonal Sante Definisyon: Enstiti Nasyonal Sante (NIH) se ajans prensipal gouvènman Etazini ki responsab pou rechèch byomedikal ak sante piblik. Li fè pwòp rechèch syantifik li atravè Pwogram Rechèch Entramural (IRP) li a epi li bay gwo finansman rechèch byomedikal nan etablisman rechèch ki pa NIH atravè Pwogram Rechèch Ekstramural li a. Misyon li se chèche konesans fondamantal sou nati ak konpòtman sistèm k ap viv ak aplikasyon konesans sa a pou amelyore sante, pwolonje lavi, epi redwi maladi ak andikap.