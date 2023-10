Yon Nouvo Lwa Inivèsèl Lanati: Evolisyon aplike nan tout sistèm konplèks

Yon ekip syantis ak filozòf te prezante yon konsèp inogirasyon yo rele "yon lwa ki manke nan lanati." Yo diskite ke evolisyon pa limite a lavi byolojik men se yon pwosesis fondamantal ki aplike nan tout sistèm konplèks nan linivè a, soti nan kò selès nan estrikti atomik. Ekip la pwopoze "Lwa pou Ogmante Enfòmasyon Fonksyonèl," ki deklare ke nenpòt sistèm, k ap viv oswa ki pa vivan, ap evolye si diferan konfigirasyon sibi seleksyon ki baze sou fonksyonalite.

Chèchè yo idantifye twa karakteristik defini sistèm evolye yo: plizyè konpozan, divèsite aranjman, ak seleksyon pou fonksyon. Yo sijere ke karakteristik sa yo komen nan sistèm evolye konplèks atravè diferan domèn.

Kle nan lwa inivèsèl nati sa a se nan konsèp "seleksyon pou fonksyon." Chèchè yo elaji sou teyori seleksyon natirèl Darwin a, kategorize fonksyon an twa kalite diferan: estabilite, pèsistans dinamik, ak kado. Fonksyon an pa limite a karakteristik siviv ankò, men li gen ladan atribi ki kontribye nan egzistans kontinyèl yon sistèm nan, divèsifikasyon, ak konpleksite.

Etid la montre teyori sa a ak egzanp ki soti nan tou de kontèks byolojik ak ki pa byolojik. Li mete aksan sou vwayaj evolisyonè nan lavi sou Latè, soti nan aparisyon nan fotosentèz nan devlopman nan konpòtman konplèks. Sepandan, konsèp nan evolisyon pwolonje pi lwen pase lavi òganik. Peyi Wa mineral la, pou egzanp, montre pwòp chemen evolisyonè li yo, kote konfigirasyon mineral senp yo te bay monte konfigirasyon de pli zan pli konplèks sou tan.

Anplis de sa, zetwal tèt yo reprezante yon mèvèy evolisyonè lè yo fòme eleman ki pi lou yo, kontribye nan divèsite chimik ak konpleksite linivè a.

Rechèch la mete aksan sou ke evolisyon Darwinian se yon ka espesyal nan pi laj fenomèn natirèl sa a. Li sijere ke prensip ki kondwi divèsite lavi sou Latè aplike tou nan sistèm inanime.

Etid sa a, ki te pibliye nan Proceedings of the National Academy of Sciences, se yon efò kolaborasyon ki enplike syantis ki soti nan divès disiplin. Lè yo rekonèt tandans inivèsèl sistèm konplèks yo pou jenere nouvote, estabilite, ak pèsistans dinamik, rechèch sa a redefini konpreyansyon nou sou evolisyon kòm yon karakteristik nannan nan linivè nou an ki toujou ap evolye.

Sous:

– Pwosedi Akademi Nasyonal Syans yo