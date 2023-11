Nouvo etap enpòtan yo reyalize nan konvokasyon otòn 2023: selebre pyonye syans ak atizay

By

Pandan Konvokasyon Otòn 2023 ki te fèt nan Place des Arts, apeprè 1,000 elèv te mache atravè etap Salle Wilfrid-Pelletier pou resevwa diplòm yo te byen touche. Inivèsite a te pwofite opòtinite sa a pou rekonèt moun eksepsyonèl pou kontribisyon remakab yo nan syans ak atizay.

Youn nan moun sa yo onore pandan seremoni maten an se MiMi Aung, ki moun ki te prezante ak prestijye Doktè nan Syans, honoris causa. Aung, yon enjenyè espas pyonye, ​​te fè istwa pandan l ap travay nan Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA an. Li te dirije kreyasyon ak siksè vòl nan premye avyon an pou reyalize vòl ak pouvwa ak kontwole sou yon lòt planèt. Avyon inogirasyon yo te rele "Ingenuity" te dekole nan atmosfè mens Mas la epi li te rete nan lè pou yon enpresyonan 39 segonn. Konparativman, premye vòl frè Wright yo sou Latè te dire sèlman 12 segonn. Enjenyeu Aung a te mennen nan plis pase 60 misyon siksè pou "Enjenyeu" nan de ane ki sot pase yo. Elaji orizon li yo, Aung dènyèman te rantre nan Pwojè Kuiper Amazon kòm direktè jesyon pwogram teknik, kote li vize pou ogmante aksè entènèt bande mondyal atravè yon rezo satelit nan òbit ki ba Latè.

Nan seremoni Konvokasyon apremidi a, Inivèsite a te onore Robert Houle, yon atis ak yon diplome McGill, ak tit estimasyon Doktè nan Lwa, honoris causa. Vwayaj Houle kòm yon sivivan lekòl rezidansyèl te mennen l 'jwenn konsolasyon ak eksprime tèt li nan penti ak desen. Pandan senk dènye deseni yo, li te evolye nan youn nan figi enpòtan nan atizay kontanporen Kanadyen. Houle te dedye lavi li nan defann rekonesans atis endijèn yo ak etabli lidèchip endijèn nan enstitisyon akademik ak kiltirèl. Miyò, li te vin premye konsèvatè atizay endijèn kontanporen nan Mize Kanadyen Sivilizasyon an e li te tou premye pwofesè etid endijèn nan Kolèj Atizay ak Design Ontario. Kontribisyon eksepsyonèl Houle nan atizay Kanadyen te ranpòte li anpil onè, tankou Janet Braide Memorial Award pou Ekselans nan Istwa Art Kanadyen, ke li te genyen de fwa.

Konvokasyon Otòn 2023 la selebre reyalizasyon moun remakab sa yo ki te pouse limit syans ak atizay. Kontribisyon ki gen enpak yo pral san dout enspire jenerasyon k ap vini yo pou yo rive jwenn nouvo wotè epi kreye eritaj dirab pa yo.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki sa ki honoris causa?

Honoris causa se yon tèm Latin ki itilize pou endike yon diplòm onorè akòde pa yon inivèsite oswa yon enstitisyon san moun k ap resevwa a pa ranpli kondisyon akademik nòmal yo.

Ki moun ki MiMi Aung?

MiMi Aung se yon enjenyè espas pyonye ki te dirije kreyasyon ak vòl premye avyon an, yo te rele "Enjenyeu," pou reyalize vòl ak pouvwa ak kontwole sou yon lòt planèt.

Ki moun ki Robert Houle?

Robert Houle se yon atis, sivivan nan lekòl rezidansyèl, ak yon figi enpòtan nan atizay kontanporen Kanadyen. Li se konnen pou defans san pran souf li pou atis endijèn ak lidèchip nan enstitisyon akademik ak kiltirèl.