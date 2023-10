Teleskòp Espas James Webb Revele Prevalans nan Galaksi Disk nan Linivè Byen bonè

By

Yon ekip chèchè entènasyonal, ki gen ladan syantis nan University of Manchester ak University of Victoria, te fè yon dekouvèt inogirasyon lè l sèvi avèk James Webb Space Telescope. Rechèch yo te revele ke galaksi ki sanble ak pwòp Vwa Lakte nou an dominan nan tout linivè a epi yo pi komen pase sa yo te kwè. Konklizyon ekip la defye teyori ki deja egziste sou fòmasyon ak evolisyon galaksi yo.

Pibliye nan The Astrophysical Journal , etid ki revize kanmarad la endike ke galaksi ki gen kapasite yo, ki te deja panse yo ra nan linivè a byen bonè, yo aktyèlman 10 fwa plis répandus pandan peryòd tan sa a. Yo te kwè ke galaksi ki fèk fòme sa yo pa t posede okenn estrikti ki disène tankou bra espiral, ba, oswa bag jiskaske omwen sis milya ane apre Big Bang la. Sepandan, nouvo rechèch la sijere ke karakteristik sa yo te kapab parèt osi bonè ke 3.7 milya ane apre nesans linivè a.

Etid la, ki klase pre 4,000 galaksi ki soti nan linivè bonè, kategorize yo dapre fòm ak estrikti. Ekip la te jwenn echantiyon an te gen ladann galaksi ki gen kapasite, sous pwen, ak esferoid. Galaksi nan dènye gwoup la te montre siy fizyon ak lòt galaksi ak eklat fòmasyon zetwal, ki endike yon nati estriktire.

Dekouvèt la defi teyori ki egziste deja sou fòmasyon ak evolisyon galaksi sou 10 milya ane ki sot pase yo. Christopher Conselice, yon pwofesè astwonomi nan Inivèsite Manchester ak ko-otè etid la, te deklare ke astwonòm yo dwe kounye a rekonsidere konpreyansyon yo genyen sou devlopman bonè nan galaksi yo.

Otè prensipal Leonardo Ferreira ki soti nan University of Victoria te mete aksan sou siyifikasyon Teleskòp Espas James Webb nan rechèch sa a, ki deklare ke kapasite li genyen pou jwenn anpil galaksi disk nan linivè byen bonè demontre pouvwa enstriman an epi li endike estrikti galaksi yo te fòme pi bonè pase anvan. kwè.

Etid inogirasyon sa a louvri wout pou nouvo lide ak teyori sou evolisyon galaksi yo atravè listwa linivè a.

