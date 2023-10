Chèchè yo etidye enplikasyon mekanik vag tan ki varye

Chèchè nan Tampere University ak University of Eastern Fenlann te fè yon etid sou mekanik vag ki varye tan nan fotonik. Yo te vize defini ki jan medya ki varye nan tan afekte fenomèn vag yo epi yo te egzamine modifikasyon yo te fè nan ekwasyon vag estanda a lè vitès yon vag pa konstan. Ekip la devlope yon ekwasyon vag akselere ki te konte pou chanjman nan vitès yon vag sou tan.

Okòmansman, chèchè yo te rankontre defi lè yo te rezoud ekwasyon an, men yo te reyalize ke konpòtman solisyon an te sanble ak fenomèn relativis. Yo te jwenn ke yon vitès referans konstan, tankou vitès la vakyòm nan limyè, te nesesè yo pwodwi solisyon ki aliyen ak konpòtman espere. Rechèch sa a te mennen nan dekouvèt "flèch tan an," ki etabli yon direksyon ki byen defini nan tan an tèm akselere vag. Chèchè yo te obsève ke ekwasyon vag akselere a sèlman pèmèt solisyon kote tan ap koule pou pi devan, men se pa dèyè.

Anplis de sa, etid la te egzamine konsèvasyon enèji ak momantòm nan vag kontinyèl atravè interfaces. Konsèvasyon momantòm nan limyè te yon sijè nan deba ke yo rekonèt kòm konfli Abraham-Minkowski la. Atravè rechèch yo, syantis yo te etabli ke efè relativis jwe yon wòl nan konsève momantòm lan nan vag yo. Yo atribiye ilizyon an nan ki pa konsèvasyon nan kontraksyon longè ki te koze pa dilatasyon tan ki gen eksperyans nan vag la andedan yon mwayen materyèl.

Ekwasyon vag akselere a gen aplikasyon laj epi yo ka itilize nan modèl analyse vag kontinyèl, menm nan materyèl ki varye tan. Li pèmèt chèchè yo eksplore senaryo ki te deja rezoud sèlman nimerik. Youn nan senaryo sa yo enplike nan yon kristal tan fotonik dezòd, yon sibstans ipotetik kote vag yo ralanti eksponansyèlman pandan y ap pran enèji. Fòmalism ekip la demontre ke chanjman nan enèji nan ka sa yo se akòz espas-tan koube ki gen eksperyans nan vag la.

Etid sa a kontribye nan avanse konpreyansyon nan tan ki varye medya ak enpak yo sou fenomèn vag. Li tou mete aksan sou karakteristik fondamantal yo nan lanati, ki gen ladan direksyon an fiks nan tan ak konsèvasyon nan momantòm nan vag. Plis rechèch nan domèn sa a ta ka mennen nan inovasyon enpòtan nan fotonik ak pi lwen.

Sous:

– Matias Koivurova, Charles W. Robson, ak Marco Ornigotti. "Media ki varye tan, relativite, ak flèch tan an." Optika. DOI: 10.1364/OPTICA.494630