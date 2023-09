Nouvo etid montre solisyon potansyèl pou enfeksyon mikwòb sou Estasyon Espas Entènasyonal la

By

Yon etid resan ki fèt sou Estasyon Espas Entènasyonal (ISS) te revele yon solisyon potansyèl pou pwoblèm kontinyèl enfeksyon mikwòb la. Mikwòb, ke astwonòt ak kago yo pote nan ISS, ka fòme twou ibènasyon ke yo rekonèt kòm biofilm. Biofilms sa yo reprezante yon menas pou sante astwonòt epi yo ka domaje ekipman nan estasyon an. Sepandan, yon tretman ki enplike yon grès machin ki baze sou Silisyòm te montre rezilta pwomèt nan anpeche fòmasyon biofilm.

Biofilm yo se matris konplèks selil ki pwodui pa mikwòb, epi yo ka jwenn yo sou divès sifas ISS, ki gen ladan kostim espas ak sistèm dlo. Pandan ke kèk mikwòb yo inofansif oswa menm benefisye, moun ki danjere yo ka evade sistèm defans kò a ak lakòz domaj tisi yo. Mikwòb danjere sa yo pwoteje pa biofilm yo kreye, sa ki pèmèt yo rete andòmi epi evite deteksyon.

Tretman an grès machin ki baze sou Silisyòm te premye teste sou Latè epi li te pwouve efikas nan anpeche fòmasyon biofilm. Nan eksperyans ISS la, astwonòt yo te trete materyèl sifas yo ak grès machin yo epi yo te ekspoze yo nan yon bakteri ki rele Pseudomonas aeruginosa. Apre twa jou enkubasyon sou estasyon an, tès yo te montre ke librifyan an te anpeche bakteri yo rasanble sou sifas yo.

Dekouvèt sa a se patikilyèman enpòtan pou misyon espas alontèm nan lalin nan ak Mas, kote li pa posib pou resevwa pyès rezèv oswa retounen ekipaj sou Latè san pèdi tan. Jwenn solisyon pou bese enfeksyon mikwòb enpòtan anpil pou kenbe sante astronot ak asire fonksyonalite ekipman yo.

Akote de aplikasyon li yo nan espas, rechèch sa a ka gen tou enplikasyon pou kenbe aparèy medikal pwòp epi redwi korozyon mikwòb kondwi nan endistri tankou pwodiksyon lwil oliv ak gaz. Prevansyon nan fòmasyon biofilm ka ede bese risk ki genyen nan echèk ekipman ak debòdman lwil danjere.

Etid sa a te pibliye nan jounal npj Microgravity nan dat 16 out 2021.

– Sous atik: Sous Unlinked

- Definisyon biofilm: "Yon biofilm se yon kouch mikwo-òganis, ki gen ladan bakteri, ki tache ak yon sifas epi ki pwodui yon matris pwoteksyon ki rele yon sibstans polymère ekstraselilè (EPS)." (Sous: Study.com)

- Definisyon mikwòb: "Mikwòb yo se mikwo-òganis, tankou bakteri, viris, fongis ak pwotozoa, ki twò piti pou yo wè ak je toutouni." (Sous: News-Medical.net)