Nouvo Dekouvèt Defi Konpreyansyon Konvansyonèl Atmosfè Venis la

Nan dènye ane yo, Venis te konnen pou atmosfè piman bouk ak inospitalye li yo. Sepandan, de ekip syantifik separe te fè dekouvèt inogirasyon ki ka chanje pèsepsyon nou sou fenomèn atmosferik planèt vwazen sa a.

Yon ekip syantifik planetè te pwopoze yon teyori ke kliyot klere yo obsève nan atmosfè Venis ta ka koze pa meteor. Teyori sa a te pwovoke kiryozite sou sa ki vrèman rive sou Venis ak defi kwayans konvansyonèl yo ke flash yo asosye ak tanpèt zèklè.

An 2021, pandan yon survol sere sou bò lannwit Venus, Parker Solar Probe te detekte onn radyo ke yo rele "onn sifle". Onn sa yo, ki rapidman chanje frekans, yo te obsève yo ap deplase desann nan direksyon Venis, kontrèman ak sa ki ta espere si yo te koze pa zèklè.

Fizisyen espas Harriet George ak ekip li a nan University of Colorado Boulder te obsève yon karakteristik enteresan nan vag sifle Venisyen sa yo. Yo pwopoze ke twoub nan jaden mayetik fèb Venis yo, olye ke zèklè, ta ka responsab pou jenere vag sa yo. Kòm liy chan mayetik yo chanje epi rekonekte, yon gwo kantite enèji yo lage, potansyèlman jenere vag sifle yo obsève.

Rekoneksyon mayetik yo te lye ak divès fenomèn nan lòt anviwònman, tankou akselere van solè a ak deklanche aurora sou Latè. Karakteristik yo nan rekoneksyon mayetik sa yo aliman ak kapasite nan kreye vag sifle sou Venis, dapre chèchè yo.

Dekouvèt sa yo ajoute konpleksite nan konpreyansyon nou sou pwosesis atmosferik Venis yo. Pandan ke nosyon de tanpèt zèklè konstan sou Venis yo ka mete an kesyon, mistè ki antoure sous la ak nati vag sifle li yo te apwofondi. Sa a te pike enterè nan syantis planetè ak astwonòm, ki anvi eksplore plis vwazen selès sa a.

