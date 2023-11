Fèy glas Antatik k ap fonn: Konprann wòl ekoulman subglasyè

Nan mitan gwo jaden flè nan frizè Antatik la manti fèy glas Antatik la, yon eleman enpòtan nan sistèm klima planèt nou an. Fèy glas gwo sa a non sèlman reflete limyè solèy la, ede kenbe Latè fre, men li tou estoke yon stupéfiants 70 pousan nan dlo dous nan mond lan. Sepandan, yon etid resan ki te fèt pa syantifik nan Scripps Institution of Oceanography nan University of California, San Diego (UCSD), te fè limyè sou yon fenomèn konsène ki ta ka gen yon enpak siyifikativ sou nivo lanmè mondyal la.

Rechèch la, ki te pibliye nan jounal Science Advances, revele ke lè dlo anba glasye yo fonn epi koule soti nan lanmè, li lakòz glas la fonn nan yon vitès pi vit. Syantis yo refere a pwosesis sa a kòm egzeyat subglacial. Anvan sa, gwo pwojeksyon ogmantasyon nivo lanmè a, tankou sa yo te fè Panèl Entègouvènmantal sou Chanjman Klima a, pa t konsidere pèt glas adisyonèl ki te lakòz dechaj subglasyè.

Dapre Tyler Pelle, otè prensipal etid la, pwojeksyon egzat sou ogmantasyon nivo lanmè mondyal yo enpòtan anpil pou byennèt kominote bò lanmè yo. Estimasyon aktyèl yo ka souzèstime pousantaj ogmantasyon nivo lanmè atravè lemond, sa ki ka gen konsekans grav pou dè milyon de moun k ap viv nan zòn kotyè ki ba yo. Pelle te mete aksan sou nesesite pou enkòpore dechaj subglasyè nan efò modèl pou bay prediksyon ki pi egzak.

Etid la konsantre sou de glasye East Antatik: Denman ak Scott. Glazye sa yo, ki chita adjasan youn ak lòt sou tèt yon tranche kontinantal ak yon pwofondè ki depase de mil, gen potansyèl pou ogmante nivo lanmè a prèske senk pye. Sèvi ak divès senaryo emisyon, chèchè yo te fè simulation retrè glasye nan ane 2300. Lè yo te pran dechaj subglasyè, modèl la te prevwa ke de glasye yo ta rive nan pant tranche a 25 ane pi bonè pase sa te panse anvan.

Jamin Greenbaum, yon ko-otè etid la, te note ke rechèch la sèvi kòm yon apèl reveye pou kominote a modèl. Si w pa konsidere egzeyat subglasyè, sa afebli presizyon prediksyon yo. Anplis de sa, etid la mete aksan sou wòl enpòtan lèzòm jwe nan diminye ogmantasyon nivo lanmè lè yo diminye emisyon gaz lakòz efè tèmik. Pandan ke egzeyat subglasyè enpòtan, se finalman aksyon limanite ki kenbe kle a pou evite yon senaryo doomsday.

Enplikasyon yo pwolonje pi lwen pase glasye Denman ak Scott. Yo te obsève dlo fonn subglasyè anba plizyè glasye Antatik, tankou Thwaites, Pine Island, ak Totten. Gen plis rechèch ki nesesè pou konprann grandè efè dechaj subglasyè a genyen sou glasye sa yo ak ogmantasyon nivo lanmè a ki vin apre.

Lè yo eklere wòl egzeyat subglasyè nan fonn glas Antatik, etid sa a sèvi kòm yon rapèl sevè sou bezwen ijan pou adrese chanjman nan klima. Pwojeksyon alavni ak preparasyon kominote kotyè yo depann sou yon konpreyansyon egzak sou ogmantasyon nivo lanmè. Se sèlman lè nou konsidere tout faktè, ki gen ladan enpak dechaj subglasyè, nou ka pi byen navige chemen an nan direksyon yon avni dirab.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki sa ki se dechaj subglasyè?

Egzeyat subglasyè refere a pwosesis dlo k ap fonn anba yon glasye epi k ap koule soti nan lanmè. Li se yon faktè enpòtan ki akselere fonn glasye yo ak kontribye nan monte nivo lanmè.

Poukisa pwojeksyon egzat nivo lanmè enpòtan?

Pwojeksyon egzak nivo lanmè yo enpòtan anpil pou byennèt kominote bò lanmè yo. Plizyè milyon moun abite nan zòn kotyè ki ba yo, epi prediksyon egzat ede prepare kominote sa yo pou enpak potansyèl ogmantasyon nivo lanmè yo.

Ki konsekans ekoulman subglasyè yo genyen sou ogmantasyon nivo lanmè a?

Etid la sijere ke pwojeksyon aktyèl ogmantasyon nivo lanmè a ka souzèstime pousantaj la akòz pèt glas adisyonèl ki te koze pa egzeyat subglasyè. Enkòpore pwosesis sa a nan modèl yo ede bay prediksyon pi egzak ak èd nan konprann grandè efè a sou glasye atravè lemond.

Ki wòl emisyon gaz lakòz efè tèmik nan ogmantasyon nivo lanmè a?

Etid la mete aksan sou ke aksyon imen, patikilyèman diminye emisyon gaz lakòz efè tèmik, jwe yon wòl enpòtan anpil nan diminye ogmantasyon nivo lanmè. Pandan ke ekoulman subglasyè enpòtan, diminye emisyon yo enpòtan anpil pou evite yon senaryo apokal.

Sous:

– Orijinal atik: EcoWatch – Etid fèy glas Antatik: Scripps Institution of Oceanography nan University of California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

- Etid: Avans Syans - "Dechaj subglasyè akselere retrè nan lavni nan Glasye Denman ak Scott, Antatik Lès" (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)