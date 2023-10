Medya Echwe pou Abòde Enpak Anviwònman Mask Mask yo itilize yon sèl

Yon dènye revizyon ki te fèt pa yon ekip ekspè nan Inivèsite Bangor te fè limyè sou echèk medya yo mete aksan sou enpak negatif nan yon sèl mask mask sou anviwònman an. Etid la, ki te analize kouvèti laprès Britanik ak Ilandè soti mas 2020 rive desanm 2021, te revele ke jounal yo te favorize majorite mask chirijikal yon sèl itilize nan rapò yo, san yo pa byen adrese pwoblèm nan jesyon fatra ak dirab anviwònman an.

Dapre Doktè Anaïs Augé, premye otè etid la, fason medya yo rapòte sou mask yo te enfliyanse siyifikativman chwa moun yo pou yo mete mask pandan pandemi an. Tèm "mask" yo te souvan itilize pou refere a mask jetab, pandan y ap "kavèti pou figi" yo te asosye ak mask materyèl endijèn oswa achte nan boutik. Medya yo tou te gen tandans sèvi ak 'mask' lè yo diskite sou mete obligatwa, pandan y ap 'kouvri figi' yo te itilize lè te gen yon eleman nan chwa.

Malgre diskisyon syantifik sou sekirite ak re-utilisabilite nan kouvèti figi, jounal lajman neglije transmèt enfòmasyon sa a bay piblik la. Doktè Morwenna Spear, yon syantis materyèl, te mete aksan sou ke yo te bay ti atansyon sou enkyetid anviwònman ki asosye ak yon sèl-itilize mask, menm nan premye etap yo nan pandemi COVID-19 la.

Ekip rechèch la kwè ke jounal yo te jwe yon wòl nan pwomouvwa itilizasyon yon sèl mask epi yo te kontribye nan ogmantasyon nan fatra ki te pwodwi. Etid la mete aksan sou nesesite pou rapò ki pi responsab ki konsidere enpak diferan opsyon mask sou anviwònman an epi ankouraje adopsyon de kouvèti figi ki kapab itilize ankò.

Etid sa a te fè pati pwojè Arts and Humanities Research Council ki te dirije pa Pwofesè Nathan Abrams, ki te vize konprann faktè ki enfliyanse chwa konsomatè yo ak konpòtman konsènan mask. Pwojè a te mete aksan sou jete responsab mask yo ak enpòtans mesaj medya yo nan enfliyanse motivasyon piblik ak pran desizyon.

An jeneral, revizyon an mete aksan sou opòtinite medya yo rate pou adrese konsekans anviwonman yo nan yon sèl-itilize mask mask ak sansibilize piblik la. Li mande pou yon apwòch pi konplè nan rapò ki pran an kont konsiderasyon dirab epi ki pèmèt moun yo fè chwa enfòme pou pwoteje ni sante piblik ak anviwònman an.