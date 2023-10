Pi fò tranblemanntè ki te janm anrejistre ki te koze pa fòs tektonik, pa enpak astewoyid

Syantis yo te dekouvri ke tranblemanntè ki pi pwisan ki te janm anrejistre sou Mas pa te koze pa yon enpak astewoyid, men pito pa fòs tektonik nan planèt la li menm. Revelasyon sa a sijere ke Mas gen plis sisism aktif pase sa te kwè anvan.

Aterisaj InSight NASA a, ki te ateri sou Mas an Novanm 2018, te detekte yon tranblemanntè mayitid 4.7 nan dat 4 me 2022. Tranblemanntè sa a te senk fwa pi fò pase detantè dosye anvan an, ki te mezire tou pa InSight an 2021. Kontrèman ak pifò tranblemanntè ki dire sèlman. yon èdtan, reverberasyon nan tranblemanntè sa a te kontinye pou yon sis èdtan san parèy, ki fè li tranblemanntè ki pi dire lontan ki te janm anrejistre sou yon lòt planèt.

Pandan ke InSight te detekte plis pase 1,300 tranblemanntè depi arive li sou Mas, tranblemanntè patikilye sa a te parèt aklè paske siyal li te sanble ak sa ki te koze pa enpak astewoyid. Sepandan, yo pa jwenn okenn prèv ki montre yon kratè enpak oswa pousyè tè, sa ki mennen syantis yo konkli ke tranblemanntè a te gen orijin tektonik.

Kontrèman ak bon konprann konvansyonèl yo, Mas te deja panse yo te twò piti ak twò frèt pou montre aktivite tektonik. Kontrèman ak Latè, Mas pa gen plak tektonik ki deplase an repons a fòs nan manto a. Olye de sa, tranblemanntè a te detekte pa InSight te gen anpil chans ki te koze pa lage estrès milya ane fin vye granmoun nan kwout Mas la, ki te fòme kòm diferan pati nan planèt la refwadi ak retresi nan diferan pousantaj.

Konprann aktivite tektonik Mas la enpòtan anpil pou eksplorasyon nan lavni ak potansyèl kolonizasyon imen. Lè yo etidye distribisyon estrès sou planèt la, syantis yo espere detèmine zòn ki an sekirite pou moun abite ak zòn ki ta dwe evite.

Rechèch inogirasyon sa a te pibliye nan jounal Geophysical Research Letters.

