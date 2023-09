Astronot ESA Marcus Wandt te plase nan Axiom Mission 3

By

Pwojè ESA astwonòt Marcus Wandt ki soti nan Sweden te chwazi pou vwayaje nan Estasyon Espas Entènasyonal (ISS) nan Axiom Mission 3 (Ax-3) an janvye 2024. ESA ak Ajans Espas Nasyonal Swedish sipòte misyon an, ki rele Muninn. SNSA). Marcus pral sèvi kòm yon espesyalis misyon sou kòmand Michael López-Alegría, astwonòt an chèf Axiom Space, ki reprezante alafwa USA ak Espay kòm yon sitwayen doub.

Misyon Ax-3 a pral premye misyon komèsyal imen vòl espasyal ak yon astronot ESA patwone. Sa a mete aksan sou sipò ESA a pou yon nouvo jenerasyon eksploratè espas ki sèvi ak aksè komèsyal nan espas pou alimante ekonomi Ewopeyen an ak avanse konesans pi lwen pase Latè.

Lòt manm ekipaj pou misyon Ax-3 la gen ladan Walter Villadei, yon kolonèl ak pilòt fòs aeryen Italyen, ak Espesyalis Misyon Alper Gezeravci ki soti Türkiye. Tout twa manm ekipaj yo gen anpil eksperyans nan vòl epi yo te sèvi nan fòs aeryen nasyon yo.

Patisipasyon ESA nan misyon sa a demontre angajman ajans lan pou sipòte eta manm li yo ak ankouraje misyon rapid, ki dire kout ki jenere bon syans, kontak, edikasyon, ak benefis pou lavi sou Latè. Yo prevwa misyon Ax-3 la pou yon transfòmasyon, pou l pwezante nasyon Ewopeyen yo kòm pyonye nan endistri espas komèsyal k ap parèt.

Yon fize SpaceX Falcon 9 pral lanse Ax-3 sou yon veso espasyèl SpaceX Crew Dragon ki soti nan Kennedy Space Center NASA an nan Florid, Ozetazini. Yon fwa ke li ak ISS, Marcus pral pase jiska 14 jou ap fè rechèch sou mikwogravite ak aktivite edikatif.

Kounye a Marcus ap sibi yon pwogram fòmasyon solid an Ewòp, USA, Kanada ak Japon pou prepare misyon an. Ou ka swiv vwayaj li sou blog Exploration ESA a, X, ak Instagram.

Sous: ESA (Ajans Espas Ewopeyen an) ak Axiom Space