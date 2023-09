Yon etid resan pibliye nan jounal PNAS te fè limyè sou relasyon ki genyen ant gwosè selil ak konte atravè kò imen an. Chèchè yo te konpile done sou gwosè selil ki soti nan plis pase 1,500 sous, yo idantifye anviwon 400 kalite selil inik ki gaye sou 60 sistèm tisi. Yo te itilize done sa yo pou etabli yon View konplè sou paramèt yo pou tout gwo kalite selil imen.

Etid la revele ke gwosè selil yo rete konsistan atravè sèks ak laj, ak varyasyon nan konte selil yo. Pou egzanp, modèl gason an te montre ke selil san yo peze apeprè 4.7 kg epi yo divize an 53 kalite ki kouvri 30 sistèm tisi. Sèvo gason an gen apeprè 88 milya dola newòn ak yon kantite menm jan an ki pa newòn.

Youn nan konklizyon enteresan nan etid la se relasyon ki genyen ant gwosè selil ak konte. Yo te obsève ke lè gwosè yon selil ogmante, konte li yo diminye, ak vis vèrsa. Sa a sijere yon koneksyon prèske envès ant gwosè selil ak konte.

Etid la tou mete aksan sou distribisyon an nan byomass selil atravè diferan kalite selil. Selil nan misk ak selil grès yo kontribye sitou nan byomass selilè, pandan y ap konte selil yo domine pa plakèt, globil wouj ak globil blan. Rechèch la bay apèsi sou spectre gwosè selil imen yo, ak yon globil wouj nan san plis pase yon milyon fwa pi piti pase yon selil nan misk.

An jeneral, etid sa a ajoute nan konpreyansyon nou sou konpozisyon selilè a ak fonksyon kò imen an. Li bay yon debaz quantitative pou rechèch nan lavni epi li kontribye nan efò kontinyèl yo pou pwofite chak kalite selil imen atravè inisyativ tankou Atlas selil imen an.

Sous:

- "Konte selil imen an ak distribisyon gwosè." PNAS.