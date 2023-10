Mills CNC montre SYNERGi Premier Cell nan Open House FANUC

By

Mills CNC, distribitè eksklizif zouti machin DN Solutions ak Zayer nan UK a ak Iland, ap montre yon selil fabrikasyon otomatik SYNERGi Premier nan evènman Open House FANUC ki te fèt soti 14-16 Novanm. Ekspozisyon sa a mete aksan sou ekspètiz Mills CNC kòm yon founisè dirijan nan sistèm automatisation avanse nan manifaktirè eleman yo.

Selil SYNERGi Premier la se yon solisyon fabrikasyon otomatik modèn ki fèt pou amelyore pwodiktivite ak efikasite. Li entegre robo FANUC, zouti machin, ak lòt teknoloji dènye kri pou rasyonalize pwosesis pwodiksyon an. Selil la bay manifaktirè yo pi gwo fleksibilite, sa ki pèmèt yo pwodwi konpozan kalite siperyè ak entèvansyon imen minim.

Nan Open House FANUC, Mills CNC gen pou objaktif pou demontre kapasite ak benefis selil SYNERGi Premier la bay pwofesyonèl endistri yo ak moun k ap pran desizyon. Evènman an sèvi kòm yon platfòm pou montre dènye avansman nan automatisation ak teknoloji fabrikasyon.

Mills CNC te etabli yon repitasyon solid pou fournir solisyon inovatè nan endistri fabrikasyon an. Kòm distribitè eksklizif zouti machin DN Solutions ak Zayer, konpayi an bay kliyan ekipman ki pi wo ak sèvis eksepsyonèl. Ekspètiz yo nan sistèm automatisation avanse pèmèt manifaktirè eleman yo optimize operasyon yo epi rete pi devan nan yon endistri k ap evolye rapidman.

An jeneral, ekspozisyon selil SYNERGi Premier la nan Open House FANUC demontre angajman Mills CNC pou sipòte sektè fabrikasyon an nan bay solisyon automatisation dènye kri. Atravè kolaborasyon yo ak konpayi dirijan nan endistri tankou FANUC, Mills CNC kontinye mennen inovasyon ak efikasite nan endistri fabrikasyon an.

Definisyon:

– Selil manifakti otomatik: Yon sistèm ki konbine plizyè teknoloji fabrikasyon ak konpozan automatisation pou optimize pwosesis pwodiksyon an.

– Manifakti eleman: Yon konpayi ki pwodui pati endividyèl oswa konpozan pou pi gwo pwodwi oswa sistèm.

Sous:

– Mills CNC: [sous URL]

– FANUC: [sous URL]