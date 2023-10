Mars Orbiter Mission-2: Eksplore Mas ak chaj pwisan

By

Peyi Zend ap prepare pou yon lòt etap enpòtan nan eksplorasyon espas ak pwochen Mars Orbiter Mission-2, ke yo rele tou Mangalyaan-2. Misyon sa a pral ekipe ak divès kalite chaj syantifik, yo chak nan plizyè etap devlopman.

Youn nan chaj kle yo se Eksperyans Pousyè Mas Orbit (MODEX), ki pral jwe yon wòl enpòtan nan konfime egzistans bag masyen ipotèz ak dekouvwi sous pousyè tè a. Pousyè a ta ka soti nan lalin enigmatik Mas yo, Phobos ak Deimos. Konprann orijin pousyè sa a pral bay bonjan enfòmasyon sou pwosesis jewolojik yo sou Mas.

Yon lòt chaj enpòtan se eksperyans Radio Occultation (RO), ki pral konsantre sou mezire net ak pwofil dansite elèktron nan atmosfè Marsyen an. Lè w sèvi ak yon transmetè mikwo ond, eksperyans sa a gen pou objaktif pou jwenn yon konpreyansyon pi fon sou konpozisyon ak konpòtman atmosfè a. Done sa yo pral esansyèl pou etidye klima ak move tan sou Mas.

Misyon Mangalyaan-2 a pral prezante tou Spectrometer Ion Enèjik (EIS), ki pral analize patikil enèjik yo nan anviwònman Marsyen an. Sa a pral ede syantis yo etidye entèraksyon ki genyen ant van solè a ak atmosfè a Marsyen, koule limyè sou chan mayetik planèt la ak efè li sou atmosfè a.

Anplis de sa, misyon an pral pote Sond Langmuir ak Eksperyans jaden elektrik (LPEX). Enstriman sa yo pral mezire jaden elektrik yo ak dansite plasma nan iyonosfè Marsyèn, bay done ki gen anpil valè sou atmosfè anwo a ak entèraksyon li yo ak van solè an.

Mars Orbiter Mission-2 a gen gwo pwomès pou elaji konesans nou sou Planèt Wouj la. Lè ISRO deplwaye chaj pwisan sa yo, li gen pou objaktif pou rasanble done ki gen anpil valè sou atmosfè, pousyè tè ak iyonosfè Marsyen an. Konpreyansyon yo jwenn nan misyon sa a pral kontribye nan konpreyansyon nou sou pwosesis jewolojik ak atmosferik Mas la.

Definisyon:

1. Chaj: Enstriman oswa ekipman yon veso espasyèl pote pou fè travay espesifik syantifik oswa teknik.

2. Mas Orbit Dust Experiment (MODEX): Yon chaj syantifik ki gen pou objaktif pou konfime egzistans bag Marsyen ak etidye orijin ak konpozisyon pousyè.

3. Eksperyans Radio Occultation (RO): Yon chaj ki mezire net ak pwofil dansite elèktron nan atmosfè Marsyèn lè l sèvi avèk teknoloji mikwo ond.

4. Energetic Ion Spectrometer (EIS): Yon enstriman syantifik ki analize patikil enèjik nan anviwònman Marsyen an.

5. Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX): Enstriman ki mezire jaden elektrik ak dansite plasma nan iyonosfè Marsyen an.

