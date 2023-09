Numérisation mèvèy jewolojik nan Aktik la: baz done modèl dijital Svalbox

Svalbox Digital Model Database (DMDb) se yon nouvo baz done rejyonal ki ofri jeosyantis yo aksè nan modèl digital outcrop (DOM) ki soti nan achipèl Svalbard aleka. Pibliye nan jounal Geosphere, baz done a gen kounye a 135 DOM, ki bay done ki soti nan 114 km2 nan zòn sa a difisil pou jwenn aksè.

DOM yo se reprezantasyon dijital ki genyen twa dimansyon nan afloraman jewolojik ki te revolusyone rechèch jeosyantifik modèn. Svalbox DMDb a entegre modèl sa yo ak lòt done jeosyantifik, ki gen ladan pye dron 3D, ki ofri jeosyantis yo yon gade konplè sou fòmasyon jewolojik yo nan rejyon inik sa a.

Svalbox DMDb la vle di aderans li ak prensip FAIR (ki ka jwenn, aksesib, entèoperab, ak ki kapab itilize ankò), sa vle di ke lòt chèchè ka jwenn done ak metadata pataje nan baz done a fasil pou jwenn, jwenn aksè ak itilize pa lòt chèchè. Chak antre nan baz done a gen ladan done antre anvan tout koreksyon ak done pwodiksyon trete epi li gen yon DOI pou trasabilite ak sitasyon.

Baz done sa a se patikilyèman enpòtan pou jeosyantis k ap travay nan Svalbard, osi byen ke pou rezon edikasyon. Modèl dekouvèt dijital Svalbox DMDb ofri yo pwolonje sezon jaden an endefiniman epi pèmèt aksè nan sit ki tipikman inaksesib a atravè travay jaden tradisyonèl yo. Sa a ede chèchè yo pi byen prepare pou ekspedisyon yo epi amelyore konpreyansyon yo sou peyizaj Aktik ki ap chanje rapidman, ki ap fè eksperyans gwo transfòmasyon akòz retrè glasye.

Yon egzanp remakab make nan papye Geosphere a se pwofil Festningen, sèl jeotop Svalbard la. Mèvèy jewolojik sa a kouvri 400 milyon ane epi li ofri yon stratigrafi vètikal inik atravè yon transèk 7 km. Svalbox DMDb a prezève dosye jewolojik sa yo nan tan-la, asire siyifikasyon syantifik yo pou jenerasyon kap vini yo.

Svalbox DMDb a kontinye elaji kòm plis DOM yo ajoute nan baz done a. Disponibilite modèl dijital sa yo deja mennen nan kolaborasyon ak piblikasyon, kontribye nan avansman rechèch syantifik nan achipèl Svalbard la.

