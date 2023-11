Lapolis pwovensyal chèche asistans apre yo fin vòlè gwo valè nan magazen lokal plezi

Southern Georgian Bay OPP ap kontakte piblik la pou l jwenn èd pou l rezoud yon dènye enfraksyon nan yon magazen popilè nan Midland. Pandan wikenn nan, Event Horizon Hobbies sou King Street te viktim yon vòlè lannwit lan, sa ki lakòz yon repons imedyat nan men otorite yo.

Dapre rapò lapolis la, otè krim yo te reyisi jwenn aksè nan magazen an lè yo kraze pòt devan an vè a apeprè 2:30 am. Yon fwa yo andedan, yo te ale ak yon kantite siyifikatif kat majik, yon eleman koleksyon trè recherché nan popilè a. Majik: jwèt la rasanbleman. Yo estime kat yo vòlè yo plis pase $20,000.

Lapolis lokal ankouraje nenpòt moun ki genyen enfòmasyon ki enpòtan konsènan krim lan pou yo vin pi devan. Yo ankouraje moun yo kontakte OPP dirèkteman nan (888) 310-1122 oswa pa imèl [email protected] Altènativman, yo ka kontakte Crime Stoppers anonim lè yo rele (800) 222-TIPS (8477) oswa soumèt enfòmasyon yo sou Entènèt atravè dedye. chanèl.

Vòl nan Event Horizon Hobbies te non sèlman lakòz gwo pèt finansye pou magazen an, men li te lakòz tou detrès nan kominote jwèt lokal la. Magic: Amater rasanbleman an konte sou etablisman ki gen bon repitasyon tankou Event Horizon Hobbies pou jwi plezi yo epi konekte ak lòt jwè yo. Ensidan an sèvi kòm yon rapèl sou enpòtans vijilans kominote a ak sipò nan dekouraje aktivite kriminèl.

FAQ:

K: Ki sa ki kat majik?

A: Kat majik yo se kat koleksyon yo itilize nan jwèt popilè kat komès ki rele Magic: The Gathering. Kat sa yo prezante divès karaktè, òneman, ak kapasite ke jwè yo ka estratejikman itilize pou fè konpetisyon youn kont lòt.

K: Ki kote mwen ka bay enfòmasyon sou krim lan?

R: Si w gen nenpòt enfòmasyon ki ka ede ankèt la, kontakte OPP dirèkteman nan (888) 310-1122 oswa voye yon imèl ba yo nan [email protected] Altènativman, ou ka kontakte Crime Stoppers tou anonim lè w rele (800) 222-. KONSÈY (8477) oswa soumèt enfòmasyon ou atravè platfòm sou entènèt yo.