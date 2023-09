Lavni nan Astwonomi: Aprantisaj machin ak Sondaj lajè

Astwonomi ap antre nan yon nouvo epòk ak ogmantasyon nan gwo sondaj lajè jaden ak entegrasyon nan aprantisaj machin. Pandan ke astwonomi pwen-ak-tire nan jaden etwat toujou kenbe enpòtans, vrè pisans dekouvèt yo nan deseni kap vini yo pral sondaj lajè jaden sa yo konbine avèk entèlijans atifisyèl avanse.

Yon pwogram aprantisaj machin ki fèk devlope, ASTRONOMALY, te fè pwogrè enpòtan nan domèn sa a. Lè yo analize prèske kat milyon imaj galaksi ki soti nan Sondaj Legacy Kamera Enèji nwa (DECaLS), ASTRONOMALY te idantifye 1635 anomali, ki gen ladan 18 sous ki pa t janm konnen ak mòfoloji trè etranj. Sa a mete aksan sou potansyèl efò kolaborasyon ant moun ak lojisyèl, kote konbinezon an ka reyalize pi bon syans obsèvasyon pase swa ta ka poukont yo.

Defi prensipal la nan astwonomi modèn se nan gwo kantite done ki te pwodwi pa teleskòp sondaj. Pou egzanp, Obsèvatwa Vera Rubin k ap vini an espere jenere 20 terabyte done chak swa, finalman mennen nan 32 milya obsèvasyon nan 20 milya dola galaksi sou yon deseni. Ansanm done masiv sa yo depase kapasite imen yo pou byen analize ak konprann. Sa a se kote entèlijans atifisyèl antre nan jwèt, sa ki pèmèt pou pwosesis efikas ak analiz.

Pwogram deteksyon anomali anvan yo te limite pa depandans yo sou fenomèn espesifik, sa ki lakòz deteksyon an nan anomali ki sanble olye ke yo konplètman nouvo. ASTRONOMY, nan lòt men an, opere nan yon fason san sipèvizyon, ki pèmèt li idantifye nouvo outliers. Li gen potansyèl pou dekouvwi fenomèn ki eksite astwonòm yo, tankou lantiy gravitasyonèl, fizyon galaktik, ak modèl wouj-shift etranj. Sepandan, ASTRONOMALY fè pi byen lè yo konbine avèk yon fòm aprantisaj aktif, enkòpore fidbak moun pou amelyore presizyon li.

Nan yon etid resan, astwonòm yo te teste ASTRONOMALY sou yon seri done ki pi gwo pase tout tan anvan epi yo te jwenn ke li ka efektivman opere nan echèl. Lè yo bay pwogram nan yon kantite masiv done DECaLS, yo te kapab idantifye anomali inik lè l sèvi avèk metòd la san sipèvizyon, ogmante pa opinyon aprantisaj aktif. Anomalies ki pi entrigan yo enkli galaksi bag ak koulè etranj ak mòfoloji, sistèm potansyèlman lentiy fò, gwoup entèraksyon li te ye, ak aliyman koensidans.

Ki sa ki fè ASTRONOMALY patikilyèman valab se kapasite li pou dekouvwi objè ki ra ki ta ka pase inapèsi. Pou egzanp, yon objè spesifik ap emèt emisyon radyo ki ta ka eksplike pa prezans nan yon kwazar. Anplis de sa, li montre yon karakteristik bag ki ta ka yon galaksi ki gen bag wouj oswa yon lantiy gravitasyonèl. Nan yon ka diferan, yo te dekouvri yon galaksi starburst ki gen fòm bag ak yon ke mare oswa yon galaksi konpayon kolizyon. Konklizyon enteresan sa yo demontre potansyèl algoritm aprantisaj aktif pou mennen nan dekouvèt inogirasyon nan fiti prè.

Pandan ke aprantisaj machin ak sondaj lajè jaden prezante anpil opòtinite pou astwonòm, gen sèten defi ki bezwen adrese. Youn nan defi sa yo se transfè gwo kantite done ki soti nan sèvè lame a nan òdinatè lokal yo, sa ki ka pran plizyè semèn. Pou simonte sa, chèchè pwopoze ke pote pouvwa enfòmatik nan obsèvatwa yo tèt yo ta yon solisyon pi pratik.

An konklizyon, figi astwonomi ap evolye ak aparisyon sondaj lajè ak aprantisaj machin. ASTRONOMY, ak konbinezon li yo nan aprantisaj san sipèvizyon ak fidbak aktif, te pwouve vo li nan dekouvwi anomali inik. Lavni an kenbe gwo pwomès pou nouvo dekouvèt enteresan nan domèn astwonomi.

