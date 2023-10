Amater astwonomi yo prevwa eklips linè pasyèl oktòb 2023 la

By

Amatè syèl atravè mond lan ap tann eklips linè pasyèl k ap vini an ki pwograme pou 28 oktòb 2023. Apre yon eklips linè penombral pi bonè nan ane a, evènman selès sa a pwomèt pou kaptive ak etone obsèvatè yo. Eklips linè yo te kaptive moun pandan plizyè syèk, e yo kontinye kenbe siyifikasyon espirityèl nan divès kilti.

Astwonòm ak syantis yo obsève eklips linè yo ak anpil atansyon pou yo ka jwenn apèsi sou sistèm Latè-Lalin ak konprann entèraksyon ki genyen ant sifas linè ak atmosfè Latè. Evènman sa yo ofri yon ekspozisyon selès inik ak sansasyonèl ke moun k ap gade zetwal yo ak amater astwonomi yo espere anpil.

Eklips linè oktòb 2023 la ap kòmanse a 11:31 PM nan New Delhi epi fini a 3:36 AM nan dat 29 oktòb la. Pandan tan sa a, yon eklips linè pasyèl pral rive pandan lalin lan ap deplase atravè lonbraj Latè. Eklips la pral vizib nan plizyè rejyon, tankou Azi, Larisi, Lafrik, Amerik yo, Ewòp, Antatik, ak Oceania.

Nan New Delhi, obsèvatè yo ka temwen eklips la nan syèl sidwès la. Nan maksimòm li yo, lalin lan pral pozisyone 62 ° anwo orizon an. Nan peyi Zend, eklips maksimòm nan espere rive nan 1:45 AM, ak apeprè 12% nan sifas linè a benyen nan lonbraj.

Pou fè eksperyans majik yon eklips linè pasyèl, amater astwonomi tou senpleman bezwen ale deyò epi gade nan syèl la. Yo pral kapab obsève chanjman gradyèl nan aparans ak koulè lalin nan pandan tout eklips la.

Eklips linè pasyèl oktòb 2023 la pwomèt li pral yon evènman vrèman espektakilè, ki bay yon opòtinite inik pou sezi wè bèl bagay nan linivè nou an. Kit ou se yon obsèvatè expérimentés oswa yon fanatik syèl aksidantèl, pa rate chans pou w temwen ekspozisyon selès fasinan sa a.

