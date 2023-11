Konprann relasyon ki genyen ant nivo oksijèn ak evolisyon òganis miltiselilè

By

Nouvo rechèch te fè limyè sou wòl nivo oksijèn nan evolisyon rapid òganis miltiselilè. Kontrèman ak kwayans anvan yo, li parèt ke nivo oksijèn ogmante pa t 'deklanche rive nan òganis maren ki pi konplèks. Olye de sa, syantis yo te dekouvri ke absans la nan oksijèn segondè ka te yon faktè enpòtan nan devlopman nan fòm lavi miltiselilè.

Oksijèn se yon eleman esansyèl pou siviv pifò bèt vivan sou planèt nou an. Li se yon gaz san koulè, san odè, ak san gou, ki fè li eleman ki pi abondan an mas nan kwout Latè. Enteresan, malgre siyifikasyon li jodi a—ki reprezante apeprè 21 pousan nan atmosfè Latè—oksijèn te absan nan atmosfè a pandan premye milya ane nan egzistans planèt nou an.

Dapre yon etid 2016 chèchè nan MIT ki te fèt, nivo oksijèn yo te kòmanse ogmante pandan Gwo Evènman Oksijenasyon an anviwon 2.33 milya ane de sa. Evènman sa a te make pa sianobakteri nan oseyan yo pwodwi oksijèn atravè fotosentèz. Sepandan, li pa t deklanche imedya pou ogmantasyon òganis miltiselilè.

Aparisyon yon seri divès kalite òganis miltiselilè nan oseyan Latè te fèt pi ta pandan "Eksplozyon Avalon" Prekanbryen an, anviwon 575 milyon ane de sa. Eksplozyon sa a te temwen yon chanjman enpòtan soti nan lavi oseyan domine pa òganis sèl selil yo nan yon seri vas òganis miltiselilè konplèks.

Nouvo rezilta rechèch yo sijere ke se mank de nivo oksijèn segondè pandan premye etap yo nan istwa Latè a ki te pèmèt pou evolisyon nan fòm lavi miltiselilè. Sa ajoute nan konpreyansyon nou sou entèraksyon konplèks ant nivo oksijèn ak devlopman nan lavi sou planèt nou an.

[Pa gen okenn sitasyon itilize nan nouvo atik la]

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

K: Poukisa oksijèn enpòtan pou òganis vivan yo?

A: Oksijèn enpòtan anpil pou òganis yo paske li itilize nan respirasyon selilè pou jenere enèji. Li jwe yon wòl enpòtan nan siviv ak fonksyone pifò òganis vivan yo.

K: Ki jan nivo oksijèn te ogmante sou Latè?

A: Nivo oksijèn te monte sou Latè akòz Gwo Evènman Oksijenasyon an, ki te fèt anviwon 2.33 milya ane de sa. Cyanobakteri nan oseyan yo te kòmanse pwodwi oksijèn atravè fotosentèz, ki mennen nan yon ogmantasyon siyifikatif nan nivo oksijèn atmosferik.

K: Èske nivo oksijèn ogmante deklanche evolisyon òganis miltiselilè?

A: Non, rechèch resan sijere ke nivo oksijèn ogmante pa t 'deklanche prensipal la pou evolisyon nan òganis miltiselilè. Olye de sa, absans la nan nivo oksijèn segondè pandan premye etap yo nan istwa Latè a ka fasilite devlopman nan fòm lavi miltiselilè.

K: Ki lè òganis miltiselilè parèt?

A: Òganis miltiselilè te parèt pandan "Eksplozyon Avalon" Prekanbrik lan anviwon 575 milyon ane de sa. Peryòd sa a te make yon tranzisyon enpòtan soti nan òganis ki gen yon sèl selil pou ale nan yon seri divès òganis miltiselilè konplèks.