Laj Espas la ap kite mak li sou atmosfè Latè

Yon etid resan pibliye nan Proceedings of National Academy of Sciences revele ke Laj Espas la gen yon enpak sou atmosfè Latè. Chèchè yo te jwenn kantite siyifikatif metal nan ayewosòl nan atmosfè a, gen anpil chans nan ogmantasyon kantite veso espasyèl ak satelit lansman ak retounen. Prezans sa a nan metal ap chanje chimi atmosferik, ki kapab afekte kouch ozòn lan ak klima.

Ki te dirije pa Dan Murphy nan Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè a, ekip rechèch la te dekouvri plis pase 20 eleman nan rapò ki matche ak sa yo itilize nan alyaj veso espasyèl. Yo te obsève ke mas la nan sèten metal, tankou ityòm, aliminyòm, kwiv, ak plon, ki soti nan reantre veso espasyèl yo depase konsantrasyon yo nan metal sa yo yo te jwenn nan pousyè natirèl cosmic. Sezisman, prèske 10% nan gwo patikil asid silfirik, ki ede pwoteje ak tanpon kouch ozòn lan, te genyen aliminyòm ak lòt metal veso espasyèl.

Syantis yo estime ke nan 2030, jiska 50,000 satelit plis ka rive nan òbit. Sa vle di ke, nan kèk deseni kap vini yo, jiska mwatye nan patikil asid silfirik stratosferik yo te kapab genyen metal ki soti nan retounen. Efè sa a sou atmosfè a, kouch ozòn lan, ak lavi sou Latè yo toujou enkoni.

Etidye stratosfè a se yon defi, paske se yon rejyon kote moun pa viv. Se sèlman vòl ki pi wo yo antre nan rejyon sa a pou yon kout peryòd de tan. Sepandan, nan kad Pwogram Syans Airborne NASA an, syantis yo itilize avyon rechèch pou kolekte echantiyon stratosfè a. Enstriman yo tache ak kòn nen an pou asire ke lè echantiyon an fre epi san pwoblèm.

Stratosfè a se yon kouch atmosfè a ki estab epi ki sanble kalm. Li se tou kay kouch ozòn lan, yon eleman enpòtan pou pwoteje lavi sou Latè kont radyasyon iltravyolèt danjere. Pandan kèk deseni ki sot pase yo, kouch ozòn nan te anba menas, men efò mondyal kowòdone yo te fè pou repare ak ranplir li.

Ogmante kantite lanse espas ak retounen responsab pou entwodwi plis metal nan stratosfè a. Pandan misye yo lanse ak satelit yo deplwaye, yo kite dèyè yon tras nan patikil metal ki gen potansyèl pou enpak sou atmosfè a nan fason ke syantis yo toujou ap eseye konprann.

An konklizyon, etid la mete aksan sou bezwen pou plis rechèch pou detèmine konsekans egzak Laj Espas la sou atmosfè Latè. Konklizyon yo sijere ke prezans nan ogmante nan metal soti nan veso espasyèl ak satelit yo ka gen enplikasyon sou klima, kouch ozòn nan, ak abitabilite an jeneral nan planèt nou an.

– Tit: Laj espasyal la ap kite mak li sou atmosfè Latè

– Sous: Pwosedi Akademi Nasyonal Syans yo