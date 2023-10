Yon nouvo pèspektiv sou lavi: eksplore linivè a ak jwenn plas nou an

Astwonòm ak astrobyològ Doktè Aomawa Shields te antre nan yon demand pou chèche lavi pi lwen pase Latè, epi nan fè sa, li te vin jwenn yon nouvo konpreyansyon sou siyifikasyon lavi sou pwòp planèt nou an. Vaste ak echèl linivè a te ba li yon nouvo pèspektiv sou siyifikasyon egzistans nou an.

Nan memwa li, "Life on Other Planets: A Memoir of Finding My Place in the Universe," Shields reflete sou vwayaj li kòm yon syantifik ak enpak pwofon li te genyen sou pespektiv li. Li kòmanse pa kontanple grandè linivè a, ak anpil zetwal ke gen grenn sab sou plaj Latè. Reyalizasyon sa a sèvi kòm yon rapèl jis ki jan vas ak tranble Cosmos a vrèman se.

Shields reflete tou sou enpòtans reprezantasyon ak divèsite nan domèn astwonomi. Kòm yon fanm Afriken Ameriken nan yon domèn istorikman domine gason, li te jwenn enspirasyon nan prezidans Barack Obama a. Reyalizasyon li te sèvi kòm yon limyè k ap gide, ki demontre ke moun ki soti nan orijin ki pa reprezante yo ka briye nan nenpòt domèn, tankou astwonomi.

Memoryal la plis eksplore balans ki genyen ant pouswiv diferan pasyon ak rèv. Shields te okòmansman pouswiv yon karyè nan aji men li te twouve li tounen nan astwonomi, yon domèn ki te toujou limen yon sans de mèvèy nan li. Rekoneksyon sa a ak rasin syantifik li yo se te yon rapèl ke rèv ak pasyon pèsiste, refize inyore.

Youn nan aspè kaptivan nan rechèch Shields yo konsantre sou yon kalite planèt yo rele "Terminator Habitable". Planèt sa yo gen yon klima inik kote lavi ka egziste sèlman sou fwontyè ki genyen ant kondisyon ekstrèm lajounen ak lannwit etènèl. Se atravè rechèch li ak envestigasyon yo ke Shields ak ekip li a te dekouvri egzistans potansyèl planèt sa yo.

An jeneral, memwa Shields yo fè limyè sou enpak pwofon ke eksplore Cosmos la te genyen sou lavi pèsonèl ak pwofesyonèl li. Lè li gade pi lwen pase pwòp planèt nou an, li te vin gen yon apresyasyon pi pwofon pou bote ak entèkoneksyon nan lavi sou Latè. Istwa li sèvi kòm yon enspirasyon pou lòt moun anbrase pasyon yo, pouswiv rèv yo, epi jwenn siyifikasyon nan imansite linivè a.

