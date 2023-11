Pare pou yon ekspozisyon klere tou: douch Meteor Leonid la

By

Si w gen yon syèl klè prevwa pou byen bonè Madi maten, pa rate opòtinite pou temwen yon evènman selès sansasyonèl. Douch meteor Leonid la, ki karakterize pa yon eklate byen klere nan zetwal filan, ta ka vizib si ou jwenn yon tach nwa yo gade nan syèl la lannwit.

Chak mwa Novanm, Latè travèse yon gwo glas ak pousyè tè kite dèyè komèt Tempel-Tuttle, ofisyèlman ke yo rekonèt kòm 55P/Tempel-Tuttle. Komèt sa a, ki te dekouvri an 1865, fè orbit solèy la epi kwaze ak chemen Latè apeprè chak 33 ane. Apre dènye rankont li an 1998, li se kounye a byen lwen pi lwen pase òbit Satin la epi piti piti retounen pou pwochen apwòch li an 2031.

Pandan Novanm, planèt nou an travèse rès komèt Tempel-Tuttle, sa ki lakòz douch Meteor Leonid anyèl la. Obsèvatè pasyan yo ka wè plizyè meteorit klere k ap travèse syèl la chak swa nan konstelasyon Leo ant 3 novanm ak 2 desanm. Sepandan, pik douch meteor la rive alantou 17 novanm lè Latè pase nan pati ki pi dans nan kouran debri komèt la. Pandan pik sa a, ou ka espere wè ant 10 ak 15 meteor pou chak èdtan, sa ki fè pou yon ekspozisyon enpresyonan.

Meteyo Leonid yo konnen pou gwo vitès yo, ki depase 70 kilomèt pou chak segonn, ki fè yo eksepsyonèlman klere. Yo souvan kite dèyè siye gaz iyonize yo rele "tren ki pèsistan", ki ka rete nan atmosfè a pandan plizyè minit oswa menm èdtan apre meteyo a te disparèt.

Sa ki enteresan, Leonid ane sa a ta ka gen yon pik adisyonèl nan maten madi 21 novanm 2023. Rechèch astwonòm Mikhail Maslov sijere ke Latè pral kwaze santye debri konsantre komèt Tempel-Tuttle te pibliye an 1733, sa ki lakòz aktivite meteyò ogmante. Si prediksyon Maslov yo kenbe verite, dezyèm pik sa a ta ka jenere meteyorite menm pi klere pase nòmal, ofri yon montre remakab pou skywatchers malgre prezans nan yon Lalin Gibbous Waxing.

FAQ:

K: Ki lè pi bon pou obsève douch meteor Leonid la?

A: Somè douch meteor Leonid la anjeneral rive alantou 17 novanm chak ane, men obsèvatè pasyan yo ka wè meteorit ant 3 novanm ak 2 desanm.

K: Ki kote mwen ta dwe gade nan syèl la pou wè douch meteor Leonid la?

A: Meteyo yo parèt deyò soti nan konstelasyon Leo. Gade nan direksyon Leo konstelasyon an epi eskane syèl la pou zetwal tire.

K: Konbyen vit meteyo Leonid vwayaje?

A: Meteyo Leonid vwayaje nan vitès ki depase 70 kilomèt pou chak segonn, sa ki fè yo ekstrèmman vit ak klere.

K: Ki sa ki tren ki pèsistan?

A: Tren ki pèsistan yo se santye gaz iyonize kite dèyè pa meteor yo, ki ka rete vizib nan atmosfè a pou minit oswa menm èdtan apre meteorit la fin pase.