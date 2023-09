SpaceX pou eseye fè yon 17yèm vòl ak Falcon 9 Booster

By

SpaceX gendwa pouse fwontyè reutilizasyon rapèl yo ak lansman yon fize Falcon 9 lè l sèvi avèk yon rapèl premye etap ki pral fè 17yèm vòl li. Misyon an, ke yo rekonèt kòm Starlink 6-17, gen pwograme pou dekole soti nan pad 40 Cape Canaveral a 10:47 pm EDT.

Booster nan kesyon an, nimewo seri 1060, pral fè istwa lè li konplete 17yèm vòl li. SpaceX te reyalize yon etap enpòtan nan kòmansman ane sa a lè li te sètifye flòt li yo nan premye etap boosters Falcon 9 pou jiska 20 vòl, e lansman sa a pral mennen l yon etap pi pre objektif sa a.

Okòmansman te vole nan mwa jen 2020 pou deplwaye satelit GPS 3-3 pou US Space Force, depi lè rapèl sa a te itilize pou plizyè misyon, tankou Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34, ak Transporter-. 6 misyon, osi byen ke livrezon 11 chaj Starlink.

Sepandan, lansman an ap fè fas ak defi ki gen rapò ak move tan. Meteològ Space Force yo ap siveye yon fwon metewolojik toupre kòt espasyal Florid la, ansanm ak yon tanpèt k ap pwoche bò rivaj nan Atlantik la. Previzyon an prevwa yon chans 60 pousan nan move tan akseptab pou lansman, ak enkyetid prensipal la se yon vyolasyon règ la nwaj cumulus. Si lansman an reta pa yon jou, kondisyon yo ka vin pi mal ak sèlman 30 pousan chans pou move tan akseptab.

Misyon sa a pral make tou 20yèm lansman satelit V2 mini Starlink yo, ki ofri pi gwo gwosè ak kat fwa Pleasant la konpare ak vèsyon anvan yo. Okòmansman, satelit V2 Starlink yo te gen entansyon pou yo lanse lè l sèvi avèk veyikil Starship SpaceX la. Sepandan, premye Starship an reta te pouse SpaceX pou kreye yon vèsyon kondanse satelit yo te lanse sou Falcon 9.

An konklizyon, SpaceX pare pou fè listwa lè li eseye yon 17yèm vòl rekò ak rapèl Falcon 9 li yo. Reyalizasyon sa a mete aksan sou angajman konpayi an pou reutilizabl nan eksplorasyon espas epi li poze baz pou misyon alavni yo lè l sèvi avèk veyikil Starship li ki kapab itilize ankò.

Definisyon:

– Reyabilite Booster: Kapasite pou reitilize premye etap fize a pou plizyè lanse.

– Falcon 9: machin lansman òbital de etap SpaceX ki kapab delivre chaj pou òbit.

– Starlink: Konstelasyon entènèt satelit SpaceX ki fèt pou bay kouvèti bande mondyal.

Sous:

– [Atik sous]