Devwale mistè Northern Lights yo

Pandan jounen an ap tranzisyon nan crépuscule, yon fenomèn natirèl fasinan pran etap prensipal la, kaptivan telespektatè yo ak bote lumineux li yo. Aurora yo, ke yo rele tou limyè nò ak sid, anbeli syèl la ak ekspozisyon klere tou nan koulè vibran, kite espektatè yo tranble. Limyè eterik sa yo lakòz ejection mas coronal (CME) soti nan Solèy la epi yo ka obsève nan divès kote atravè glòb la.

Aurora rive lè patikil chaje ki soti nan atmosfè solè a fè kolizyon ak atòm ak molekil nan atmosfè Latè. Patikil sa yo, sitou elektwon ak pwoton, yo pouse nan direksyon planèt nou an pa chan mayetik Solèy la. Lè yo kominike avèk gaz atmosferik, patikilyèman oksijèn ak nitwojèn, yo emèt diferan longèdonn limyè, ki bay monte spektak mayifik nou temwen.

Souvan obsève nan rejyon polè tankou Aktik la ak Antatik, aurora ofri yon balè majestic nan koulè danse nan syèl la fè nwa. Vèt klere, ble, woz, ak koulè wouj violèt penti yon twal ki sanble vin vivan. Tout koulè sa yo ka atribiye a konpozisyon atmosfè Latè ak altitid kote kolizyon yo rive.

FAQ:

K: Poukisa aurora yo vizib sitou nan rejyon polè yo?

A: Aurora yo wè sitou nan rejyon polè paske jaden mayetik Latè a kanalize patikil ki chaje yo nan direksyon poto yo, sa ki ogmante chans pou kolizyon ak patikil atmosferik yo.

K: Èske aurora danjere pou moun?

A: Aurora pa poze domaj dirèk nan èt imen. Sepandan, patikil yo chaje responsab pou ekspozisyon yo lumineux ka entèfere ak sistèm elektwonik ak kominikasyon satelit.

K: Konbyen fwa ou ka wè aurora?

A: Ensidan an nan aurora se mare nan aktivite solè, ki swiv yon sik 11-ane. Pandan peryòd gwo aktivite solè, aurora ka wè pi souvan ak nan pi ba latitid.

An konklizyon, temwen maji a nan aurora eklere syèl la se yon temwayaj amoni yo konplike ant Solèy nou an ak Latè. Ekspozisyon kaptivan sa yo ofri yon aperçu nan bèl bagay nan linivè nou an epi sèvi kòm yon rapèl nan fenomèn natirèl etonan ki antoure nou. Kidonk, pwochen fwa ou jwenn tèt ou anba yon syèl la lannwit, kenbe je ou louvri pou dans kaptivan nan aurora yo.