Yon etid resan ki te dirije pa University of Oxford te fè limyè sou kòz ki gen anpil chans nan pi gwo evènman sismik ki te janm anrejistre sou Mas. Aterisaj InSight NASA te detekte tranblemanntè 4.7 mayitid la nan dat 4 me 2020, e vibrasyon ki te lakòz yo te refè sou planèt la pandan sis èdtan. Okòmansman, syantis yo te kwè ke evènman sismik la te koze pa yon enpak meteyorit, kòm tranbleman menm jan an te fèt nan tan lontan an akòz enpak sa yo. Sepandan, yon rechèch vaste sou sifas Mas la, ki te kouvri 144 milyon kilomèt kare, pa t revele okenn siy nouvo kratè.

Pibliye nan jounal Geophysical Research Letters, rezilta rechèch yo endike ke Mas gen plis sisism aktif pase te panse anvan. Chèchè prensipal Doktè Benjamin Fernando sijere ke evènman an te gen anpil chans ki te koze pa liberasyon nan estrès nan kwout Mas la, paske planèt la manke tektonik plak aktif. Li eksplike ke estrès sa yo te ogmante sou plizyè milya ane akòz refwadisman ak retresi diferan pati nan planèt la nan diferan pousantaj. Rezilta etid la kontribye nan yon konpreyansyon pi fon sou estrès sa yo epi yo ka ede idantifye rejyon ki pi an sekirite pou efò kolonizasyon imen nan lavni.

Kolaborasyon ki enplike nan rechèch sa a te enpòtan, ak ajans espas ak syantis atravè mond lan kontribye ekspètiz yo. Ajans Espas Ewopeyen an, Ajans Espas Nasyonal Chinwa a, Òganizasyon Rechèch Espas Endyen an, ak Ajans Espas Emirat Arab Ini yo tout ofri itilizasyon satelit yo, sa ki make yon premye kolaborasyon ant tout misyon ki an òbit alantou Mas pou yon pwojè sengilye. Doktè Fernando nan University of Oxford te dirije efò sa a e li konsidere kòm yon modèl pou pwochen kolaborasyon entènasyonal nan espas pwofon.

Malgre ke InSight aterisaj la te ale offline an Desanm 2020, evènman sismik sa a se te youn nan dènye evènman veso espasyèl la anrejistre apre plis pase kat ane sou Mas. Konesans ki genyen nan evènman sismik sa yo kontribye nan konpreyansyon nou nan jeoloji Mas la epi li bay bonjan insight pou posib eksplorasyon ak efò kolonizasyon nan lavni.

