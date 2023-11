Debloke sekrè yo nan Libyan dezè Glass

By

Nan vas dezè Gwo Sand Lanmè a, ki kouvri atravè peyi Lejip ak Libi, gen yon trezò kache k ap tann yo dwe dekouvri. Moso klere nan glas jòn yo gaye nan tout jaden flè Sandy, ke yo rekonèt kòm vè dezè Libyen. Sa a vè natirèlman kaptive syantis ak pèseptè mineral pou bote li yo, rar, ak orijin entrigan.

Pandan prèske yon syèk, mistè ki antoure fòmasyon vè dezè Libyen an te twouble chèchè yo. Teyori yo te varye soti nan volkan linè rive nan frape zèklè oswa enpak meteyorit. Sepandan, ak avenman teknoloji mikwoskopi avanse, syantis yo kwè ke yo te finalman debloke sekrè a.

Atravè yon efò kolaborasyon ant inivèsite ak sant syans nan Almay, peyi Lejip, ak Maròk, yon ekip chèchè te pran ankèt sou orijin vè dezè Libyen an. Etid inogirasyon yo a te enplike analize echantiyon vè yo lè l sèvi avèk teknik modèn mikwoskopi elektwonik transmisyon (TEM).

Anba mikwoskòp la, chèchè yo te dekouvri ti mineral ki entegre nan glas la, ki gen ladan diferan fòm oksid zirkonyòm (ZrO₂). Mineral sa yo te bay endikasyon enpòtan sou kondisyon ki te fòme vè dezè Libyen an. Prezans zirkonya kib, yon ranplasman sentetik pou Diamonds, endike tanperati ki wo nan 2,250 ° C a 2,700 ° C. Anplis de sa, polimorf ki ra nan ZrO₂, ke yo rekonèt kòm ortho-II oswa OII, te montre presyon ekstrèm nan apeprè 130,000 atmosfè. Kondisyon ekstraòdinè sa yo te kapab sèlman reyalize nan enpak yon meteyorit oswa yon eksplozyon bonm atomik nan kwout Latè.

Pandan ke revelasyon sa a rezoud yon pati nan mistè a, lòt kesyon rete san repons. Rechèch la pou kratè paran an, kote enpak meteyorit la te fèt, ap kontinye. Kratè meteyorit li te ye nan vwazinaj la, tankou GP ak Oasis, yo twò piti ak byen lwen yo kont pou kantite lajan an vas nan Libyan vè dezè konsantre nan yon zòn. Kote egzak la, gwosè, ak kondisyon kratè paran an rete flotant, sa ki nesesè plis envestigasyon atravè teledeteksyon ak etid jeofizik.

Dekouvèt orijin vè dezè Libyen an bay limyè sou yon fenomèn natirèl ki te entrige syantis yo pandan plizyè dizèn ane. Pandan chèchè yo fouye pi fon nan mistè sa a, yo kontinye dekouvwi sekrè kaptivan istwa planèt nou an, raple nou fòs pwisan ki te fòme Latè ak fòmasyon jewolojik li yo.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Ki sa ki vè dezè Libyen an?

Libyan vè dezè se yon kalite vè ki fèt natirèlman yo te jwenn nan dezè a Great Sand Lanmè, ki kouvri peyi Lejip ak Libi. Li presye pou bote li yo, rar, ak orijin misterye.

Ki jan yo te detèmine orijin vè dezè Libyen an?

Atravè teknik mikroskopi avanse, chèchè yo te dekouvri mineral espesifik nan glas la, tankou diferan kalite oksid zirkonyòm. Mineral sa yo endike tanperati ki wo ak presyon ekstrèm ki te kapab sèlman reyalize atravè yon enpak meteyorit oswa yon eksplozyon bonm atomik nan kwout Latè.

Ki rès mistè ki antoure vè dezè Libyen an?

Pandan ke yo te idantifye orijin nan glas la, kratè paran an egzak, kote enpak meteyorit la te fèt, se toujou enkoni. Chèchè yo ap travay pou jwenn ak konprann gwosè ak kondisyon kratè a atravè teledeteksyon ak etid jeofizik.