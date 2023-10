Ansyen zanno pye bwa revele yon tanpèt solè katastwofik

By

Syantis yo te dekouvri prèv yon gwo tanpèt solè ki te fèt 14,300 ane de sa, ki make pi gwo evènman tanpèt solè li te ye nan listwa. Lè yo analize bag pyebwa ki soti nan Alp franse yo, yon ekip entènasyonal syantis te obsève yon gwo pwen nan nivo radyo-kabòn, ki te detèmine ke yo te koze pa tanpèt solè an. Konklizyon sa a soulve enkyetid sou enpak potansyèl yon evènman menm jan an nan tan modèn, paske li ta ka gen efè devastatè sou sosyete nou an ki depann de teknoloji.

Chèchè yo avèti ke yon tanpèt solè nan grandè sa a jodi a ka lakòz pèt telekominikasyon ak sistèm satelit yo, osi byen ke blakawout gaye toupatou nan rezo elektrik. Pri finansye yon evènman konsa ta enpòtan, rive nan dè milya de dola. Se poutèt sa, konpreyansyon ak prepare pou tanpèt sa yo enpòtan anpil pou pwoteje kominikasyon mondyal nou yo ak enfrastrikti enèji.

Etid la, ki te pibliye nan The Royal Society's Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, bay nouvo limyè sou konpòtman ekstrèm Solèy la ak risk li poze sou Latè. Chèchè yo te analize pye bwa subfosil ki soti nan Rivyè Drouzet nan Sid Alp Fransè yo, kote yo te dekouvri pike radyo-kabòn ki te endike ensidan tanpèt solè a. Lè yo konpare spike sa a ak mezi beryllium yo te jwenn nan nwayo glas Greenland, ekip la konfime ke spike a te tout bon ki te koze pa yon gwo tanpèt solè.

Syantis yo mete aksan sou bezwen pou plis etidye tanpèt solè yo ak enpak potansyèl yo nan lòd yo bati rezistans nan kominikasyon ak sistèm enèji nou yo. Yo mete aksan sou evènman ki sanble nan tan kap vini an ta ka katastwofik, epi li enpòtan anpil pou nou prepare epi pwoteje enfrastrikti nou an kont domaj potansyèl yo. Dekouvèt pi gwo tanpèt solè li te ye nan listwa sèvi kòm yon rapèl sou konpreyansyon limite nou sou konpòtman Solèy la ak danje li poze pou sosyete sou Latè.

Definisyon:

– Radyokabòn: Yon izotòp radyo-aktif nan kabòn ki itilize pou detèmine laj ansyen objè ak materyèl yo.

– Tanpèt Solè: Yon evènman ki te koze pa latwoublay sou sifas Solèy la ki lage gwo kantite enèji ak patikil nan lespas.

– Subfosil: Rès yon òganis ki poko fini pwosesis fosilizasyon an.

– Berilyòm: Yon eleman chimik ki souvan itilize nan rechèch pou analize chanjman nan anviwònman ak klima.

– Greenland Ice Cores: Silenn glas ki te fouye nan bouchon glas polè nan Greenland, ki bay enfòmasyon enpòtan sou klima pase Latè.

Sous: Tranzaksyon Filozofik Sosyete Royal la A: Syans Matematik, Fizik ak Jeni