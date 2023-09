Kapsil NASA ki pote pi gwo echantiyon astewoyid yo reyisi ateri nan dezè Utah

By

Yon kapsil espasyèl NASA ki pote pi gwo echantiyon tè yo te janm kolekte sou sifas yon astewoyid te fè yon aterisaj siksè nan dezè Utah. Veso espasyèl Osiris-Rex te lage echantiyon kapsil la pandan yon survol sou Latè anvan yo te parachit desann nan yon zòn elwaye nan tè militè. Ekip rekiperasyon an konfime ke kapsil la te entak epi li pa te vyole.

Echantiyon yo, yo kolekte nan astewoyid Bennu ki gen anpil kabòn, reprezante pi gwo pil materyèl astewoyid ki depase lalin lan. Syantis yo estime kapsil la kenbe omwen yon tas debri. Done yo jwenn nan echantiyon sa yo pral kontribye nan efò pou konprann ak detounen astewoyid ki kapab danjere nan lavni. Bennu, klase kòm yon "objè tou pre Latè," espere vin danjerezman pre Latè nan 2182.

Osiris-Rex, bato manman an, te antre nan misyon li an 2016 e li te rive nan Bennu dezan pita. Lè l sèvi avèk yon vakyòm, li te kolekte debri nan ti wòch espas roundish la an 2020. Apre vwayaje 6.2 milya kilomèt, veso espasyèl la te retounen sou Latè ak echantiyon kapsil la.

NASA planifye pou transpòte echantiyon yo nan yon nouvo laboratwa nan Johnson Space Center nan Houston, kote yo pral etidye ansanm ak wòch lalin yo rasanble pa astwonòt Apollo yo. Ouvèti veso a nan Houston pral revele vrè limit echantiyon yo, kòm syantis yo pa sèten sou kantite egzak ki te kenbe anndan an.

Blòk bilding konsève ki soti nan echantiyon astewoyid yo dwe bay bonjan enfòmasyon sou fòmasyon Latè ak lavi li menm. Japon se sèlman lòt peyi ki te pote echantiyon astewoyid avèk siksè, kolekte apeprè yon ti kiyè materyèl nan de misyon.

An jeneral, aterisaj siksè kapsil NASA an make yon reyalizasyon istorik nan eksplorasyon espas, ki mennen nou pi pre konprann mistè sistèm solè nou an ak diminye potansyèl menas astewoyid yo.

