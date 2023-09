Pi gwo echantiyon astewoyid yo te janm kolekte ap retounen sou Latè

Ti moso astewoyid ki ta ka bay bonjan apèsi sou kòmansman sistèm solè nou an ak orijin dlo sou Latè yo pral ateri nan dezè Utah. Sa a se akimilasyon nan misyon OSIRIS-REx NASA a, ki te vize kolekte yon echantiyon sibstansyèl nan wòch ak pousyè tè nan astewoyid Bennu ki toupre Latè. Veso espasyèl la avèk siksè jwenn echantiyon li an 2020 epi li pral lage yon kapsil ki gen echantiyon an nan Dimanch.

Echantiyon an kolekte pral ofri syantis yo yon aperçu sou konpozisyon materyèl prezan pandan fòmasyon sistèm solè nou an. Chèchè yo kwè ke astewoyid tankou Bennu te rete relativman san chanjman depi kòmansman vwazinaj cosmic nou an. Wòch yo refè yo pral etidye pou enfòme eksplorasyon nan lavni ak fè limyè sou fason astewoyid yo te kontribye nan fòmasyon nan pati wòch Latè, osi byen ke livrezon dlo nan planèt nou an.

Veso ki kenbe echantiyon an, ki peze apeprè 250 gram, pral desann sou Latè a yon vitès apeprè 27,000 mil pa èdtan. Li pral rankontre tanperati alantou 5,000 degre Fahrenheit lè li antre nan atmosfè Latè. Kapsil la ekipe ak yon plak pwotèj chalè pou pwoteje echantiyon an soti nan boule. Apre deplwaman parachit pou ralanti desandan li yo, kapsil la espere dousman manyen nan Utah.

Apre aterisaj, yo pral pran prekosyon pou asire echantiyon an pa kontamine. Yon fwa pwosedi sa yo fini, echantiyon an pral transpòte nan Johnson Space Center NASA an nan Houston, kote li pral devwale bay piblik la nan mwa Oktòb. Misyon an ta ka gen enplikasyon pou eksplorasyon astewoyid nan lavni ak posibilite pou itilize astewoyid kòm resous.

Sous: Phys.org, Bloomberg