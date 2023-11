Sèvis Sikyatrik Ensifizan nan Iland Ekspoze Vilnerabilite nan Sistèm Swen Sante Mantal

By

Yon dènye ka nan Athy District Court te mete aksan sou ensifizans flagran nan sèvis sikyatrik Iland yo, ki te ogmante enkyetid sou byennèt moun ki bezwen asistans sante mantal. Sou pinga'w nan yon ensidan kouto nan Newbridge, yon jij eksprime dekourasyon li nan mank de swen sikyatrik apwopriye, refize kosyon akize a akòz risk iminan li te poze non sèlman pou tèt li, men tou pou lòt moun.

Sistèm swen sante mantal Iland lan te soufri depi lontan nan neglijans ak sous-resours, ak kritik deplore aksè limite a nan inite medikal an sekirite ak reta nan evalyasyon. Nan ka sa a an patikilye, jij la te deplore indisponibilite yon inite apwopriye ki an sekirite, souliye konsekans prejidis yo nan yon enfrastrikti sante mantal twòp.

Malgre menas mal akize a te poze, li te klè anpil ke pwoblèm ki kache a se te absans bon jan sipò pou sante mantal. Tribinal la te aprann ke akize a te deja montre sentòm maladi sikyatrik, potansyèlman deklanche pa abi sibstans. Sepandan, tantativ fanmi an pou fè l admèt nan yon etablisman te sanble initil, paske divizyon ki genyen ant pasyan adilt ak manm fanmi imedya yo souvan anpeche kominikasyon ak dyagnostik efikas.

Dezespere pou yon konpreyansyon konplè sou eta mantal akize a, jij la te souliye wòl enpòtan manm fanmi yo jwe nan bay pwofesyonèl swen sante apèsi ki gen anpil valè. Malerezman, sistèm aktyèl la nan Iland pa rekonèt valè a nan opinyon sa yo, anpeche kapasite doktè yo pran desizyon byen enfòme.

Ka a sèvi kòm yon rapèl sevè ke sistèm swen sante mantal Iland lan bezwen gwo refòm. Gouvènman an dwe abòde twou vid ki genyen nan sèvis yo, envesti nan resous adekwat, ak ranfòse kolaborasyon ant pwofesyonèl medikal ak fanmi pasyan yo. Se sèlman entèvansyon sa yo ki ka asire ke moun ki nan kriz yo resevwa swen rapid, efikas ak konpasyon yo merite.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Poukisa yo te refize kosyon nan ka a?

A: Yo te refize kosyon akòz enkyetid sou sekirite moun nan ak potansyèl mal li te poze lòt moun.

K: Ki pwoblèm yo te mete aksan sou sistèm swen sante mantal Iland lan?

A: Ka a te souliye mank de sèvis sikyatrik apwopriye, reta nan evalyasyon, ak resous ensifizan pou moun ki bezwen asistans sante mantal.

K: Poukisa opinyon fanmi an te enpòtan?

A: Konsènan fanmi an te kapab bay bonjan enfòmasyon sou eta mantal ak istwa akize a, pou ede pwofesyonèl swen sante yo pran desizyon byen enfòme.

K: Ki refòm ki nesesè nan sistèm swen sante mantal Iland lan?

A: Sistèm nan mande pou ogmante resous, pi bon aksè nan inite medikal ki an sekirite, ak amelyore kolaborasyon ant pwofesyonèl medikal ak fanmi pasyan yo pou asire swen efikas pou moun ki nan bezwen yo.