Astwonòm yo dekouvri nouvo metòd pou mezire to ekspansyon linivè a

Astwonòm yo ap eseye konprann pousantaj linivè a ap elaji depi lontan, men yo te rankontre yon gwo diferans nan mezi yo. Metòd dirèk pou mezire to ekspansyon an lè w obsève fason objè yo parèt pou retire kò yo nan men nou toujou bay rezilta apeprè 9% pi wo pase valè yo jwenn nan etid siyal ki soti nan Linivè bonè. Diferans sa a te soulve enkyetid ak mennen nan yon reevalyasyon konpreyansyon nou sou Linivè.

Pou simonte pwoblèm sa a, syantis yo te chèche nouvo fason pou mezire to ekspansyon an ak pi gwo presizyon. Yon solisyon potansyèl enplike etidye "bouji estanda" tankou kalite Ia supernovae, ki te konnen pwopriyete intrinsèques. Sepandan, obsève evènman ra sa yo nan distans ekstrèm te yon defi.

Erezman, yo te fè yon zouti. Dr Brenda Frye ak ekip li a fèk dekouvri yon sipènova tip Ia ki te parèt triple nan yon lantiy gravitasyonèl ki te kreye pa yon gwoup galaksi premye plan. Obsèvasyon inik sa a ofri posiblite pou mezire to ekspansyon an pi byen pase anvan.

Kalite Ia supernovae yo patikilyèman itil pou mezi distans akòz klète yo ak pwopriyete estanda yo. Lè yo analize koub limyè a nan yon sipènova tip Ia ak detèmine redshift li yo, astwonòm yo ka detèmine distans li yo epi sèvi ak li dirèkteman mezire to ekspansyon an.

Lantiy gravitasyonèl, koube limyè pa prezans yon mas premye plan, ka bay done ki gen plis valè. Lè yon gwo objè premye plan agrandi yon galaksi background atravè lantiy, mezi delè tan gravitasyonèl nenpòt evènman pasajè ki nan imaj lentiy yo ka itilize pou estime to ekspansyon an.

Dekouvèt yon lantiy gravitasyonèl fò ki agrandi yon rejyon ki gen galaksi ki byen lwen, masiv, ak ki fòme zetwal yo gen gwo pwomès pou konprann to ekspansyon Linivè a. Plis obsèvasyon ak mezi sou tan ka bay apèsi enpòtan sou aspè fondamantal sa a nan kosmoloji.

Sous: Scientific American, Space.com