Teleskòp Espas James Webb: Devwale Sekrè Atmosfè Egzoplanèt yo

By

Egzoplanèt yo te vin pale nan vil la nan dènye tan yo, espesyalman lè nou ajoute yon priz nan James Webb Space Telescope (JWST) nan melanj la. Bagay la enkwayab se ke nou te aktyèlman dekouvri yon kantite stupéfiants nan ègzoplanèt - yon kolosal 5,539, ak plis yo konfime chak jou! Ki moun ki ta panse premye ègzoplanèt la te dekouvri an 1992 e kounye a, nou konnen plis pase senk mil (XNUMX) planèt ak mwatye nan lòt sistèm zetwal yo?

Dènyèman, yon ekip astwonòm odasye te pran yon gade pi pre sou yon ègzoplanèt entrigan ki rele WASP-107b lè l sèvi avèk pwisan JWST la. Egzoplanèt gaz sa a, ki sanble an mas ak Neptune men ki gen yon dyamèt ki pi konparab ak Jipitè, li chita nan konstelasyon Virgo a, apeprè 200 ane limyè lwen nou. Ki sa ki mete li apa se rar li yo - yon atmosfè an gonfle byen kontrèman ak sa yo nan Sistèm Solè nou an.

Mèsi a Enstriman Mid-Enfrawouj (MIRI) ki te sou abò JWST la, ekip la te kapab fouye pi fon nan mistè atmosfè WASP-107b la. Atmosfè mens an gonfle ekzoplanèt sa a te pèmèt foton ki soti nan zetwal lame li a antre pi lwen, revele detay entrigan. Chèchè yo te dekouvri prèv vapè dlo, diyoksid souf, e menm nyaj ki konpoze de ti patikil silikat - eleman prensipal yo nan sab. Li kaptivan pou remake ke nyaj sa yo sou WASP-107b sibi yon sik konstan lapli, evaporasyon, ak refòm akòz tanperati ekstrèm anviwon 500 degre.

Kirye, ekip la te fè yon dekouvèt etone tou - absans metàn nan atmosfè ègzoplanèt la. Konklizyon sa a sijere ke atmosfè a ta ka pi cho pase okòmansman te kwè. Etid ki fèt sou WASP-107b ap devwale nati konplèks atmosfè ègzoplanèt yo epi yo bay limyè sou entèraksyon chimik konplike ki fèt sou monn etranje yo.

Teleskòp Espas James Webb, ansanm ak enstriman MIRI remakab la, ap revolisyone konpreyansyon nou sou ègzoplanèt ak evolisyon planetè. San yo pa teknoloji dènye kri sa yo, nou ta rete nan fè nwa a sou divèsite etonan ak konpleksite ki prezan nan atmosfè yo nan mond byen lwen.

FAQ:

K: Kisa ègzoplanèt yo ye?

A: Egzoplanèt yo se planèt ki òbit zetwal lòt pase Solèy nou an.

K: Konbyen ègzoplanèt yo te dekouvri?

A: Plis pase 5,539 ègzoplanèt yo te idantifye jiskaprezan.

K: Ki sa ki teleskòp espas James Webb?

A: Teleskòp Espas James Webb (JWST) se yon obsèvatwa espas pwisan ki fèt pou etidye linivè a ak eksplore ègzoplanèt.

K: Ki sa ki MIRI?

A: Enstriman Mid-Enfrawouj (MIRI) se youn nan enstriman syantifik ki sou tablo James Webb Space Telescope, ki pwepare pou obsève limyè enfrawouj objè selès yo emèt.