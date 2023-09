Juno NASA an kaptire imaj sansasyonèl Jipitè ak Lalin vòlkanik Io

Veso espasyèl Juno NASA a, ki te obite Jipitè pou plis pase sèt ane, dènyèman te kaptire yon imaj kaptivan jeyan gaz la ansanm ak lalin vòlkanik li a, Io. Yo te pran imaj la pandan 53yèm vole sou Jipitè Juno a 31 jiyè.

Imaj la, ki te trete pa sitwayen syantis Alain Mirón Velázquez lè l sèvi avèk done anvan tout koreksyon JunoCam yo, montre kontras, koulè, ak netteté de kò selès yo. Juno te apeprè 51,770 kilomèt lwen Io ak 395,000 kilomèt anwo tèt nwaj Jipitè a nan moman yo te pran imaj la. Sa a make rankont ki pi pre ant Juno ak Io jiskaprezan, ak flybys pi pre te planifye pou pita nan ane sa a ak nan 2024.

Io, antanke pi anndan gwo lalin Jipitè yo, li fè eksperyans gwo fòs gravitasyonèl soti nan Jipitè ak lalin sè li yo Europa ak Ganimede. Sa a remòkè gravitasyonèl mennen nan etann konstan ak peze nan lalin lan, ki kontribye nan gwo aktivite vòlkanik li yo. Io konsidere kòm kò ki pi aktif nan volkan nan tout sistèm solè a, ki gen plizyè santèn volkan ak lak lav silikat fonn sou sifas li.

Nan pwochen flybys fèmen nan Io, syantis ki soti nan Enstiti Rechèch Sidwès la (SwRI) pral itilize teleskòp Hubble ak James Webb an menm tan obsève lalin Jovian a yon distans. Obsèvasyon sa yo pral bay bonjan enfòmasyon sou pwosesis vòlkanik Io yo epi ede apwofondi konpreyansyon nou sou kò selès entrigan sa a.

Sous: NASA

Definisyon:

– Veso espasyèl Juno: Veso espasyèl NASA te lanse an 2011 ak misyon pou etidye konpozisyon Jipitè, jaden gravite, jaden mayetik, ak mayetosfè polè.

– Io: Youn nan pi gwo lalin Jipitè li te ye pou aktivite vòlkanik entans li yo ak karakteristik jewolojik inik.

– Jipitè: pi gwo planèt nan sistèm solè nou an, li te ye pou tanpèt kolore li yo, ki gen ladan iconinik Great Wouj li yo.

– Sitwayen syantifik: Yon moun ki patisipe nan rechèch syantifik ak analiz done, souvan itilize done ki disponib piblikman oswa kontribye nan pwojè rechèch kòm yon syantifik ki pa pwofesyonèl.